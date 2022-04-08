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奇景！雲林氣溫回暖最高24度　小學生上課全穿羽絨衣...原因曝

▲雲林好天氣，小學生在教室上課竟個個身穿厚外套圓滾滾，宛如寒流來襲般，畫面顯得相當可愛。（圖／民眾提供）

▲雲林好天氣，幼兒園孩子在教室上課竟個個身穿厚外套圓滾滾，宛如寒流來襲般，畫面顯得相當可愛。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

連日天氣回暖，昨（7）日雲林縣天氣氣溫22至24度，卻有許多小學生帶著厚重的多外套到校上課，課堂上一個個穿得像雪人，畫面非常可愛，原來是學校在作電力壓力測試。西螺一名李姓家長表示，前一天就收到學校通知，預告將開啟冷氣至16度以下，請家長幫孩子們帶外套，所以每個家長都讓孩子帶了羽絨衣。

▲雲林好天氣，小學生在教室上課竟個個身穿厚外套圓滾滾，宛如寒流來襲般，畫面顯得相當可愛。（圖／民眾提供）

▲西螺安定國小昨日做電力壓力測試開請冷氣並將最低溫，冷到學生都將帽子戴起來，宛如寒流來襲。（圖／民眾提供）

安定國小與安定非營利幼兒園孩子們昨日課堂上，每個都穿著厚重羽絨衣，有的還把帽子戴起來，在教室中個個穿得比寒流還誇張，畫面超級可愛。校方表示，4月6日即通知家長7日學校端需做電力檢測，在教室中開冷氣且依照當時溫度降7度，預估最低會在16度，相等比照寒流的室內溫度，所以需要讓孩子們穿大外套上課。

雲林縣政府教育處說明，近期正在施行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫壓力測試」，雲林縣內學校分區測試日期為3月29日至4月7日，昨天是分區測試最後一天，而中央是預計4月11至4月15日作各縣市總壓力測試，中央排定雲林縣是在4月14日，而4月21日為全國所有學校進行測試。

▲雲林好天氣，小學生在教室上課竟個個身穿厚外套圓滾滾，宛如寒流來襲般，畫面顯得相當可愛。（圖／民眾提供）

▲雲林安定非營利幼兒園學童在教室上課竟個個身穿厚外套圓滾滾，宛如寒流來襲般，畫面顯得相當可愛。（圖／民眾提供）

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