雲林揚子中學1生確診！全校1167師生PCR　結果將24小時內出爐

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮私立揚子高中昨日因1名高三生確診全校預防性停課一天進行校園清消，今（8）日啟動全校學生及教職員1167人PCR篩檢，學生分批進入禮堂採檢。衛生局表示，將於下午完成採檢，結果則在24小時內出爐；校方說明，其他班級家長有疑慮，學生可不用到校，但仍須接受PCR篩檢並追蹤結果。

▲雲林虎尾鎮私立揚子中學今日啟動全校學生及教職員PCR篩檢，學生分批進入禮堂採檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣衛生局醫政科科長趙曰聰表示，該名確診高三生是因為旅遊史被匡列家隔離後陰轉陽確診，針對他的接觸者，班上同學部分全部隔離10天，我們也已經完成相關PCR採檢，所以今天學校的部分無論是師生或是教職員工基本上是非急件（不是隔離對象），但因為學生活動力高，且病毒傳染性較強，所以採預防性的篩檢，以保護學生。

▲雲林揚子中學今日啟動全校學生及教職員PCR篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

科長說，我們針對揚子中學個案足跡社區篩檢，採檢人數為到校共1167位學生與教職員，今天協調了台大雲林分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院開四條線來進行篩檢，預計在下午會完成採檢，結果將在24小時出爐。

揚子中學校長鍾月娥表示，接到有學生確診之後，學校立即緊急處理，該班學生隔離10天停課在家，感謝縣府教育處安排學生做篩檢，另外全校學生預防性的停課期間感謝虎尾鎮公所清潔隊進駐大清消，教室內我們也做了全面消毒減輕家長疑慮。

校長說，因有家長顧慮學生防疫部分，昨日由各班導師積極與家長溝通，如果家長有疑慮，可讓孩子今天不用到校，但將持續追蹤他們接受採檢之結果。今日做全校學生及教職員大普篩，積極面對問題也減輕彼此之間的疑慮。

▲雲林揚子中學今日啟動全校學生及教職員PCR篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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