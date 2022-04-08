高雄極樂足跡爆112確診！這家半套店最煽情　1600元任選女僕、OL

▲典璦會館主打制服美女。（圖／翻攝自典璦會館臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄爆出娛樂場所群聚疫情已累計112人確診，除了雅閣、金芭黎、帝堡等3家娛樂場，幾乎老司機常去的場所全部淪陷，其中，苓雅區的典璦SPA會館對外以婚紗會館的名義經營，私底下卻是業界知名的「半套店」，也曾被警方查獲，會館還有經營臉書、IG等社群媒體，頗受年輕老司機的歡迎。

▲典璦會館主打制服美女。（圖／翻攝自典璦會館臉書）

高雄這波娛樂場所爆發的疫情，幸好感染源頭已經找到，通過疫調發現，曾與台中婚宴案23388接觸的案25606於3/31在金巴黎與雅閣都有活動史，後續並引發相關娛樂場所確診案例。

▲典璦會館主打制服美女。（圖／翻攝自典璦會館臉書）

根據市府昨天公布新增59例的海量確診足跡，上頭也驚見「老司機名單」，包括雅閣會館、金芭黎舞廳、帝堡101會館全中鏢，根據統計，這波娛樂場所染疫事件，累積至8日已造成112人確診。

▲典璦會館主打制服美女。（圖／翻攝自典璦會館臉書）

高雄市今天新增58個確診個案中，又有50例屬於娛樂場所，根據市府公布足跡，除了已有群聚事件的AGO雅閣私人會館、帝堡一零一會館之外，不少網友注意起足跡中的「老司機名單」，包含大帝國舞廳、王牌精品會館、金色養生館以及紅樓夢男模會所、典璦美容美體會館等。

▲市府公佈確診個案足跡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其中，苓雅區的典璦SPA美容美體對外以婚紗會館的名義經營，私底下卻是業界知名的「半套店」，2020年曾被警方查獲從事半套性交易被判罰，根據當時的判決，半套的「消費」是1600元。

會館還有經營臉書、IG等社群媒體，內容可看出店內小姐都穿著女僕裝、旗袍、水手服、黑絲白襯衫OL裝等，制服控的客人可以隨意挑選，是頗具知名度的娛樂場所。