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社會 社會焦點 保障人權

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

▲▼ 網紅，上網，滑手機。（示意圖／取自stocksnap）

▲直播主疑因得知男姓友人追求不成卻被當搖錢樹，上IG怒罵同行遭起訴。（示意圖／取自stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

李姓女直播主介紹劉姓男友人和蔡姓女直播主認識，結果2人沒配對成功，李女憤而在IG上痛批蔡女把別人當搖錢樹，「沒確定愛不愛之前別急著花別人的錢好嗎」，「把妳比喻為小胖(寵物狗)的尿都有點美化」，葉女提告公然侮辱、加重誹謗等罪，雖李女辯稱沒有指名道姓，但包括劉男在內3名友人都說一看就知是誰，台北地檢署7日依法起訴。

李姓女直播主年輕亮麗，多角化經營自己的網路事業，2021年間扮起紅娘，介紹自己的好麻吉劉男和蔡女認識，最後劉男疑似追求，李女得知後，懷疑劉男被當成搖錢樹，從7月6日開始到8日為止，接連在IG上發文批判。

李女一開始質疑，「不知道自己是不是要跟這個人相處之前 就是可以白吃白喝白用別人錢 還有臉伸手借錢？」「硬要跟一個妳不是真的愛他的男人伸手要錢？」「幹嘛不乾脆說妳沒人要抖內 連房租都繳不出來 直接跟我們說妳沒辦法幫忙就好啊」「連沒衛生紙都是這男人買給妳」。

接著李女開始對初和朋友的對話截圖再批：「不斷的把別人當搖錢樹 這種人會下地獄耶」，「口口聲聲沒辦法在一起 還有辦法刷別人的卡？還能把他的卡榜（綁）在手機裡是多可怕」，最後又貼上自己養的寵物狗在地板上留下的尿液照，並留言「自己噁心還想濫用人家的善良」，「人真是不要臉天下無敵」，「把妳比喻為小胖的尿都有點美化」。

蔡女提告認為，李女公開對4000多名粉絲發文，已經損害到她的名譽，李女則堅稱自己沒有指名道姓，不會影響到蔡女，但劉男以及另外2名友人都證稱，一看就知道李女說的是蔡女，檢察官認為這些發文內容已足以對特定對象，但安排雙方調解卻破局，因此依公然侮辱、加重誹謗2罪起訴李女。

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