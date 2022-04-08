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13歲投入漁業！新北表揚金山呂燕平　獲全國模範漁民獎殊榮

▲北金山漁民呂燕平生態永續 獲全國模範漁民獎殊榮。（圖／新北市漁業處提供）

▲13歲投入漁業！新北表揚金山呂燕平，獲全國模範漁民獎殊榮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國漁民節慶祝系列活動是漁業界年度盛事之一，由中華民國全國漁會主辦，全國各區漁會共同參與，表揚各漁業領域卓越貢獻漁民。雖去年受疫情影響，配合中央疫情指揮中心防疫指引，全國漁會未舉辦大型慶祝活動，但為鼓勵漁民持續進步，共同為臺灣漁業努力，仍舉行模範漁民選拔。

這次在全國30餘萬名漁民中，依遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等五大項目遴選出12名全國模範漁民，表彰為臺灣漁業發展的貢獻及影響。其中本市金山區漁民呂燕平在激烈海選中獲此殊榮，為感謝呂先生對漁業的貢獻，市長侯友宜特別於市政會議頒發匾額1座給呂先生予以表揚。

▲北金山漁民呂燕平生態永續 獲全國模範漁民獎殊榮。（圖／新北市漁業處提供）

▲漁民呂燕平的新日吉66號漁船。

漁業處指出，呂燕平先生是磺港在地的「漁二代」，13歲起即投入岸上漁業工作從整網、貼餌、捕撈鰻苗慢慢學起，隨後上船從事漁作在台灣周邊沿近海域捕撈烏魚及蟳蟹，與海拚搏20餘年，後因父親年邁有意回鄉傳承延繩釣漁法，因此返回磺港漁村從事延繩釣至今。

問及為何只從事較無效率的單一漁法，呂燕平表示，「抓魚是長久事業，延繩釣漁法作業可以有效控制捕撈量，不會造成過漁，又能讓資源永續發展，留一些漁業資源給後代子子孫孫抓才是正確的作法」，除從事友善漁法，她也經常無償協助清除海廢垃圾、出面制止其他漁民違法採捕行為，更積極協助海巡單位專案稽查，以有效保護漁業資源的永續經營及傳承漁業文化。

侯友宜表示，110年全國漁民節頒發全國模範漁民獎，表揚對全臺漁業發展貢獻卓越之漁民，並喚起大眾對海洋資源永續保育、復育的重視，市府將持續鼓勵漁村彼此互相學習成長並推動漁業發展及轉型，以期營造更好的漁業環境，期待更多漁村青年返鄉，推動在地經濟，追求環境與產業的永續經營。

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