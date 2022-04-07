本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土：台灣的心臟

▲全台疫情縣市分布圖，新北與桃園皆破600例。（圖／翻攝疾管署）



網搜小組／劉維榛報導

今（7）日本土疫情一口氣飆382例，而指揮官陳時中首度鬆口「清零是不可能的。」疾管署資料顯示，統計今年已有2640人染疫，全台有6縣市確診數破百，其中以新北（696例）與桃園（611例）最為嚴重，而本島唯一「0確診」的是南投縣，根本是本島的最強寶座。

最新的疾管署「本土病例地理分布」顯示，從1月1日至今統計，各縣市顏色深淺來看，北部疫情最為嚴重，其中新北與桃園皆破600例、第三名則是高雄的323例、第四為基隆市308例、第五名為台北市292例、第六名為新竹縣124例。

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至於本島「0確診」的就是南投縣，從地圖可見，南投彷彿是台灣的心臟，努力替本土堅守唯一淨土；外島部分，連江縣、澎湖縣也同樣繼續守住。

▲陳時中坦言，未來一、兩個月是對抗疫情要最小心的時候！（圖／ETtoday直播）



另外，今日本土激增382例，個案分佈17縣市，其中新北市111例占最多，其他分別為臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

針對本土到底是要清零還是共存？陳時中首度回應，清零是不可能，「未來照著形式一步一步走，必然會跟病毒共存，這段時間就是努力控制疫情，控制不要讓它指數型的成長，那對於社會壓力會過於太大。」