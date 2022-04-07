　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

圖書館寵物日！新北推借書免費幫毛孩健診　打造寵物專屬領巾

▲圖書館寵物主題日！新北推免費毛孩健診 打造寵物專屬領巾。（圖／新北市立圖書館提供）

▲圖書館寵物日！新北推借書免費幫毛孩健診，打造寵物專屬領巾。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

現代人流行養寵物療癒紓壓，新北市立圖書館林口分館與金山分館特別在4月10日國際寵物日前夕推出寵物主題日活動，邀請讀者帶著自己的寵物到圖書館閱讀野餐，為毛孩健診，以及動手為寵物印製獨一無二的專屬領巾，為心愛的毛小孩打扮一下，與寵物共度美好的閱讀時光，活動免費，只要借書即可參加。

為推廣友善動物理念，新北市立圖書館響應4月11日國際寵物日，特別於4月10日在林口分館與金山分館推出「毛起來『閱讀』」！寵物主題日活動，邀汪星人、喵星人一起到圖書館閱讀野餐。

新北市立圖書館表示，林口分館4月10日與中華民國獸醫師公會全國聯合會合作，邀請獸醫師到圖書館免費為寵物進行健檢，以及施打狂犬病疫苗，凡報名參加的汪汪或喵喵，可免費獲得專屬健康餐及輕食餅乾，與主人一起於圖書館的戶外閱讀區野餐，還可以拍攝專屬的萌寵照片貼。

另外，4月13日還有萌寵影展，以及4月10日至30日的「萌寵當家」主題書展，將展出包括寵物行為、飲食、以及飼育等相關書籍，提供大家全方位了解如何照顧好心愛的毛小孩。

金山分館則推出「萌寵裝扮」活動，讓毛孩帥氣又漂亮；4月10日讀者可以帶著自己的寵物到圖書館一起閱讀，當天借閱10本書，還可以到圖書館的生活創客工坊，免費幫心愛的毛寶貝設計與印製又萌又潮的寵物專屬領巾。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

【更多新聞】

快訊／基隆+41「工地群聚案持續延燒」　林右昌：同事家人交叉感染

快訊／基隆+41海量足跡曝　長榮酒店、星巴克、秀泰影城入列

「愛心篩檢」揪社區隱性感染確診個案　林右昌：馬上就看到成果

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
小S班底身份起底！交往韓團成員挨酸　現任男友「也是偶像」
快訊／桃園再增1小六學生確診　全市「28學校停課」名單一次看
眼皮狂跳原因曝！醫示警「6情況別拖了」：恐是腫瘤壓迫
快訊／大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水
張惠妹演唱會爆確診者足跡！　炎亞綸急快篩「結果出爐」
快訊／苗栗也跟進　縣內學校「畢旅、戶外教學」即日起全暫停
全台15縣市新增至139校停課　指揮中心下周公布替代方案
快訊／北市曝14大張確診足跡！多家酒店、百貨公司上榜
獨／打手槍害攝護腺肥大？男日尻2發剉求診　女醫：繼續
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

新北年度賞螢全攻略出爐　首推新店和美山夏夜賞螢小旅行

圖書館寵物日！新北推借書免費幫毛孩健診　打造寵物專屬領巾

雙料錄取英國大學醫學科系　明道中學國際部曹泰然一圓兒時夢想

黑貓中隊機棚修復竣工　鄭文燦：逐步實現桃園空軍基地博物館群

台南大灣交流道完成周邊四路口改善　黃偉哲解決長期交通壅塞之苦

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

台東8旬獨居老婦打疫苗　大武警溫馨接送

第8屆國家環境教育獎　台東縣入圍決選組別數居全台第2

孕婦菸齡15年戒不掉　醫師建議夫妻參加「戒菸就贏」比賽搶30萬

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

新北年度賞螢全攻略出爐　首推新店和美山夏夜賞螢小旅行

圖書館寵物日！新北推借書免費幫毛孩健診　打造寵物專屬領巾

雙料錄取英國大學醫學科系　明道中學國際部曹泰然一圓兒時夢想

黑貓中隊機棚修復竣工　鄭文燦：逐步實現桃園空軍基地博物館群

台南大灣交流道完成周邊四路口改善　黃偉哲解決長期交通壅塞之苦

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

台東8旬獨居老婦打疫苗　大武警溫馨接送

第8屆國家環境教育獎　台東縣入圍決選組別數居全台第2

孕婦菸齡15年戒不掉　醫師建議夫妻參加「戒菸就贏」比賽搶30萬

冬天電費飆破4000！她怨「比夏天還貴」…台電到家揪出吃電怪獸

張惠妹演場會爆確診者！　賈靜雯明記者會「緊急取消」

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

風電就業人口紅利加持　清水重劃區1字頭房價吸首購族

快訊／桃園再增1小六學生確診　全市累計「28校停課」名單一次看

擁有這3種優點的男人超值得嫁：責任感、正向溝通都是必備

過於寵溺可萬萬使不得！　12星座的戀人求生守則

小S班底身份起底！自爆交往韓團成員挨酸　現任男友「也是偶像」

「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

地方熱門新聞

快訊／桃園新增20+　市府下午召開記者會

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水

台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

迎接大甲媽　西螺福興宮推太平媽疫苗3OK卡供迎駕陣頭工作人員兌領

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

屏東三大日音樂節8日開唱　四大天后接力登場

台南新營疑天然氣外洩搶修中

三和國小春分插秧　實踐新北SDGs核心目標

聽障女饑餓難耐到警所求援警助安置

台南安平警新任所長及偵查隊長破槍毒

詐騙老婦為子代墊貨款　男沿途變裝逃仍被逮

欠罰款、稅金新車被「禁動」後繳清

更多熱門

相關新聞

地震警報狂響！她見男友舉動崩潰取消婚宴

地震警報狂響！她見男友舉動崩潰取消婚宴

因為地震來的一個舉動，女友崩潰取消結婚酒席！一名男子訴苦，他與女友交往許久，先前深夜地震警報突然響起，沒想到因為他一隻手抓起狗、另一隻手拍醒女友，要求對方走出客廳，竟然因此被分手，讓他不曉得該如何是好，「我到底該怎麼挽回？以及讓她相信那是我一時情急？」

烏克蘭男星闖戰區　1天救30隻貓

烏克蘭男星闖戰區　1天救30隻貓

「確診地圖曝光」它穩坐最強淨土：台灣的心臟

「確診地圖曝光」它穩坐最強淨土：台灣的心臟

蔡英文防疫會議漏雙北　侯友宜尊重：我努力守護新北

蔡英文防疫會議漏雙北　侯友宜尊重：我努力守護新北

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

關鍵字：

新北圖書館寵物

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

更多

最夯影音

更多
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面