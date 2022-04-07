▲圖書館寵物日！新北推借書免費幫毛孩健診，打造寵物專屬領巾。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

現代人流行養寵物療癒紓壓，新北市立圖書館林口分館與金山分館特別在4月10日國際寵物日前夕推出寵物主題日活動，邀請讀者帶著自己的寵物到圖書館閱讀野餐，為毛孩健診，以及動手為寵物印製獨一無二的專屬領巾，為心愛的毛小孩打扮一下，與寵物共度美好的閱讀時光，活動免費，只要借書即可參加。

為推廣友善動物理念，新北市立圖書館響應4月11日國際寵物日，特別於4月10日在林口分館與金山分館推出「毛起來『閱讀』」！寵物主題日活動，邀汪星人、喵星人一起到圖書館閱讀野餐。

新北市立圖書館表示，林口分館4月10日與中華民國獸醫師公會全國聯合會合作，邀請獸醫師到圖書館免費為寵物進行健檢，以及施打狂犬病疫苗，凡報名參加的汪汪或喵喵，可免費獲得專屬健康餐及輕食餅乾，與主人一起於圖書館的戶外閱讀區野餐，還可以拍攝專屬的萌寵照片貼。

另外，4月13日還有萌寵影展，以及4月10日至30日的「萌寵當家」主題書展，將展出包括寵物行為、飲食、以及飼育等相關書籍，提供大家全方位了解如何照顧好心愛的毛小孩。

金山分館則推出「萌寵裝扮」活動，讓毛孩帥氣又漂亮；4月10日讀者可以帶著自己的寵物到圖書館一起閱讀，當天借閱10本書，還可以到圖書館的生活創客工坊，免費幫心愛的毛寶貝設計與印製又萌又潮的寵物專屬領巾。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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