新北年度賞螢全攻略出爐　首推新店和美山夏夜賞螢小旅行

▲和美山板根螢區，幹花榕巨樹遮蔭已形成生態系，孕育豐富物種。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

最熱門的生態活動，賞螢季節到來了！新北市政府農業局推出「111年度新北市賞螢全攻略」，包含新北市各行政區的賞螢秘境，以及各學校辦理的免費賞螢遊程，總共50處的賞螢秘境資訊，讓民眾輕鬆掌握新北市最新、最完整的賞螢資訊，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟夏夜賞螢之旅。

111年度新北市賞螢全攻略，除匯集新北市各農場、學校辦理的賞螢遊程資訊外，另外還有各區公所推薦私房賞螢景點，共計50處的賞螢秘境資訊，在諸多賞螢秘境中，位於新北市新店區碧潭附近的和美山，以擁有極佳的視野可將大臺北與碧潭的明媚風光盡收眼底為名，在致力推廣友善環境的臺灣自然科技學會維護下，當地維持相當豐富的生物多樣性，是新北市著名的賞螢景點。

農業局表示，為讓民眾可以體驗到和美山螢火蟲的魅力螢光雲，今年由臺灣自然科技學會以螢火蟲棲地體驗為主軸，辦理2022年和美山賞螢夜觀活動，活動日期從4月8日起至4月25日，提供免費深度導覽服務；另學會更將於4月9日、10日在蝴蝶最多的「星光草原」及「紅蝶戲谷」舉辦連續2日的主場活動，除比平日增加駐站解說及螢火蟲研習外，也辦理昆蟲盆栽、原生種育蝶植物、珍稀種特色植物、蝴蝶幼蟲與蛹活體等生態藝術展。

▲和美山螢火蟲區採用生態石板鋪設，行人與螢火蟲幼蟲分道，勿踩草地螢火蟲繁衍生生不息。

長期與新北市農業局合作螢火蟲復育與棲地營造的新北市農會，其位於新北市新店區文山農場，擁有約22公頃寬闊場域，農場內種植羊角藤、盤龍木、穗花棋盤腳、台灣原生百合、烏來杜鵑等植物，營造良好的螢火蟲棲地，絕美環境讓農場在每年螢火蟲季節時，可以看到閃閃螢光漫天飛舞。

今年農場特別配合場內生態推出採茶體驗、貓頭鷹吊飾DIY、螢火蟲燈籠彩繪、螢火蟲簡介，夜間賞螢等「半日遊」收費行程；若時間上無法配合參加套裝行程也想體驗亂飛同曳火的遊客，亦可以選擇參加「純賞螢」收費行程。

臺灣自然科技學會理事長張聖賢指出，每年賞螢活動都湧現人潮，希望遊客遵守夜行性動物王國的規矩，在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。倘攜帶手電筒，則要以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，另外勿踩踏草地、枯葉區（螢火蟲卵聚產，一腳會踩破五十顆）。

農業局長李玟表示，農業局長期在轄內推廣友善環境及友善耕作，讓環境棲地生態更加豐富多元，環境生態重要指標之一的螢火蟲，在大家的努力下逐年增加，農業局整理出50處的賞螢地點，可於新北市農業局官網或稼日蒔光粉絲專頁下載使用，歡迎大家多加利用。

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