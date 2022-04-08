輕症在家還有2關要克服！醫憂「沒武器不敢做」：恐延誤治療

▲新北市表明有意願試辦輕症在宅照護計畫。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／綜合報導

國內已連續7天本土確診破百例，指揮中心規劃如果單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫，相關指引預計下週定案，新北市將優先進行試辦。但在指引公布前，醫師們也提出2點建議，包括「確診者的高低風險判定」及「投藥權責」，若給予防守的醫療人員「武器不足」，容易影響到第一線人員的執行，甚至延誤治療。

指揮中心規劃如果單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫，正在進行相關指引修正，預計下週定案，而新北市為最先表達有意願進行試辦。台大醫院院長吳明賢也透露，符合無症狀、年齡小於65歲及慢性病並不嚴重者，中重症相關風險低等患者，較適合這類型的方案。

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不過，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳也在指引出爐前，提出2建議盼能克服。醫師指出，在年齡界定為65歲以下的部分是相當顯而易見可判斷的，但慢性病「不嚴重」或「控制穩定」就會相對主觀。而這之中還有小細節要定義，若基層醫療人員判定患者是可返家照護，但後續又成為高風險，家人無法即時通報時，是否就會造成重症或病情急轉直下。

柳朋馳提到，還有獨居者的看護問題，即便一開始被判定成低風險或中低風險，相關的監測要由誰負責？這部分都還是需要細節定義明確。醫師認為，還有個最大的重點是，假設患者是在基層診所被篩出確診，屆時是否要轉至醫院做判定？

▲確診者現階段醫療應變收治原則。（圖／指揮中心提供）

在宅照護除了醫療人員本身，當然還需要其他的後援。柳朋馳指出，以藥物而言當然會希望是「藥海」策略，若備的數量越多，甚至擴大到如同「克流感」的狀況，基層醫護可直接發放當然是最好。醫師說明，假設快篩或PCR確定陽性，此時醫師們直接判定，「雖然低風險，但擔心患者症狀可能轉成中重症風險」直接給予藥物，對於重症比例就會有相當大的幫助，但判定細則仍有待等指揮中心開會認定。

最後柳朋馳也語重心長的表示，「我們雖然期待很多東西在基層就能做好醫療第一關，但最怕的是在這醫療第一關時，給予防守的醫療人員武器或權限，甚至是支持度不足，就容易讓第一線人員不敢做這些事，延誤應有的處置。」

中華民國基層醫療協會副秘書長劉漢宗則說，所謂「藥海策略」建議備到10%左右的份量，大約200至300萬劑。