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大陸 大陸焦點 特派現場

上海爆增21222例再創新高　陸副總理：要堅持「動態清零」

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海7日再度開展全市檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第12天，疫情仍在持續蔓延，7日單日新增本土感染者突破「2萬大關」，達到21222例，再創新高。坐鎮上海的大陸國務院副總理孫春蘭當日強調，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，進一步增強緊迫感、責任感，緊盯封控流調轉運等重點環節。

據上海市衛健委今（8）早通報，7日新增本土確診824例和無症狀患者20398例，累計新增21222例本土感染，其中323例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，121例確診病例和19798例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

據《澎湃新聞》7日晚間報導，在上海指導疫情防控工作的孫春蘭指出，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。

她指出，要進一步增強緊迫感、責任感，緊盯封控、流調、轉運等重點環節，統籌資源和力量，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，堅決徹底遏制疫情擴散蔓延勢頭，全力以赴打贏這場疫情防控攻堅戰。

另外，據大陸國家衛健委通報，大陸7日新增本土確診1540例、本土無症狀患者22561例，累計新增本土感染個案24101例。

▼ 上海傳出有防疫員活活打死小柯基 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

▲▼ 上海防疫員活活打死小柯基 。（圖／翻攝 微信 基情四射上海科基群）

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