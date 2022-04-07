索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

▲基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（7日）下午輪由暖暖區發家用快篩試劑。暖暖區共13個里共計3萬8244人，市府依人口數比例的10%配發到轄區13個領取站共計3880劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示， 家用快篩試劑發送作業，首梯由仁愛區4/5日開始，4/6日七堵、中山兩區接棒，今天上午安樂區發送完畢，下午1時30分輪由暖暖區繼續發送。如同前幾區，各領取站皆有里民踴躍在排隊等待，暖東里甚至在還不到20分鐘內就已經發送完畢；據統計不到下午3點30分陸續有暖同、暖暖、八西、八中、八堵、八南、碇內及碇祥共9里已將配送數量發送完畢。

民政處長王榆森表示，經過這三天四區輪流發送快篩試劑的新聞持續曝光，加上全國疫情仍持續嚴峻，各區快篩試劑發送站資訊經由里長宣導、左右鄰居關心告知及市府利用多重管道宣導跟里內社區管委會協助，雖陸續出現排隊人龍，但在前置作業充足及在里長及志工協助下，領取篩劑作業非常順暢。

王榆森說，尤其暖暖區公所還特別貼心統一幫所有工作人員準備防護衣、面罩、手套及酒精等防疫物資，並分送至13個里發送站來強化防疫措施，並事先將盒裝試劑拆封分裝完成送至各里領取點，讓民眾都能安心及快速領取。

民政處表示，暖暖區轄區13個領取站發送快篩試劑量計約3880劑，於7日下午4時前就皆提前發送完成，發送比例為100%。另截至今日為止，3天5區（仁愛、七堵、中山、安樂及暖暖區）配發快篩試劑共計2萬6090劑，發送比例為100%。

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