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快訊／9酒店17人確診！北市公布酒店名單　籲顧客快篩

▲▼北市公布9家曾有確診者足跡的酒店。（圖／北市衛生局提供）

▲北市公布9家曾有確診者足跡的酒店。（圖／北市衛生局提供）

記者陳家祥／台北報導

全台7日新增382例本土病例，其中有87例是台北市個案。台北市衛生局7日表示，台北市累計9家酒店、17人確診，呼籲曾到訪酒店的民眾自主快篩。台北市衛生局晚間緊急公佈相關資料，包括8家中山區、1家大安區。

台北市衛生局7日下午3時30分召開防疫記者會，疾管科長張惠美表示，台北市已有9家酒店、累計17例本土確診病例，包括台北市9例、外縣市8例。

張惠美指出，台北市商業處於6日晚間已通知相關場域工作人員全體快篩，進行環境噴消並停業3天，依疫調結果匡列密切接觸者居家隔離共129人，呼籲自3月27日起曾至酒店消費者，請儘速使用家用快篩試劑檢測，加強自我健康監測。

由於衛生局呼籲消費者快篩，媒體實際追問9家酒店名稱，但台北市衛生局並未明確回應，僅說待比對名單和進行疫情調查。而北市商業處則補充，17例個案分別為案24977、23022、24877、24760、24859、23077、23122、23123、25007、24827、24841、24982、25366、25302、22555、25007及25006。

根據衛生局提供的9家酒店名單，包含金拿督（帝都）商務會所、君悅酒店、龍昇酒吧、世盟百欣商務酒店、百達妃麗視聽股份有限公司、威士登商務會館、富貴酒店、皇冠酒店、金昌酒吧。

▲▼世盟百欣酒店清消。（圖／台北市環保局提供）

▲世盟百欣酒店清消。（圖／台北市環保局提供）

▲▼鴻欣酒店清消。（圖／台北市環保局提供）

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