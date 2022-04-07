快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

▲張惠妹小巨蛋演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者袁茵／台北報導

歌手張惠妹自4月1日至6日在台北小巨蛋辦理演唱會，但卻傳出有確診者足跡一事。對此，台北捷運公司7日證實，3日演唱會有確診者到訪，但今日無演唱會活動，已經配合台北市政府防疫政策，立即安排再次全面清消。

台北捷運公司7日表示，接獲相關單位通知，3日演唱會有確診者足跡，因今日無演出活動，配合台北市政府防疫政策，已立即安排再次全面清消；本次演唱會落實實聯制，目前正配合相關單位防疫指引作業，至於第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。

北捷指出，台北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席、公共區域全面大規模消毒，也針對民眾常接觸的地方提升消毒頻率，主辦單位也在場館入口處裝設17臺紫外線抑菌燈，以維護大家健康安全。

北捷提及，台北小巨蛋採最高規格6大防疫措施，包括掃描台北通數位通行證或身分證，結合演唱會門票QR Code實聯制、量體溫、驗票、通過紫外線抑菌燈及手部酒精消毒，呼籲觀眾務必全程戴口罩；如發現高燒，將要求觀眾儘速就醫，並請主辦單位配合辦理退票。

北捷強調，台北小巨蛋除了第一線服務人員值勤已全面佩戴口罩外，大型活動期間，針對扶手、電梯按鈕等民眾常接觸的地方提升消毒頻率，每2小時1次；另指派專人於廁所清消，每1小時1次，並於廁所入口處增設酒精供民眾消毒使用。

最後，北捷呼籲，確診或疑似確診者、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾，不得參加活動。

▼台北小巨蛋清潔消毒。（圖／台北捷運公司提供）