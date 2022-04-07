網傳上海人「乘快艇偷渡」逃往江蘇南通　官方澄清：謠言

▲微博瘋傳有上海人偷渡南通。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情嚴峻，封城政策下頻頻傳出狀況！大陸微博7日瘋傳，部分上海民眾6日晚乘坐快艇渡過長江，逃往江蘇南通海門區和啟東市。相關關鍵詞「上海偷渡南通」、「上海偷渡海門」曾一度衝上微博熱搜榜，目前，官方仍沒有對此做出回應。

微博博主「剋剋啊 」上傳圖文稱，「上海的人偷渡到江蘇海門、啟東？江蘇兩地連夜展開排查，立即抓捕，能不能消停了 。」還有網友爆料稱，「據海門街道大興村第*網格聯絡群組曝光，高度疑似從上海市崇明區過來一艘船，有人乘船偷偷抵靠海門街道大興村，坐船人員的身分目前不明。」

▲▼有網友曝光現場畫面。（圖／翻攝自微博）

微博博主「帝說」也上傳圖文表示，「網傳部分上海人通過長江偷渡至南通海門，目前海門地區正展開『敲門行動』，連夜挨家挨戶排查。 晚上9點左右，南通也更新了關於疫情防控措施動態升級調整的通告（2022年第37號），4月7日到4月11日所有市民需參加核酸檢測，否則賦予『黃碼』；所有居住小區、企事業單位實行封閉式管理等。」對此，有海門當地網友留言證實，「唉！昨晚網格員挨家挨戶來敲門。」

網友看後怒罵稱，「真特麼魔幻，上海這次真是讓人大開眼界」、「上海的疫情管控能不能到位一點，整個海門陪你熬夜查上海的偷渡客」、「？？？這是2022年該發生的事情？？？我真的很無語」。

7日下午，上海崇明區方面做出澄清，經核實無該情況，網傳說法為謠言，發帖造謠者正在進一步落查中。此外，網上還流傳「上海人跳船到海門」的影片。經核查，影片中人員為滯留海門長江錨地的船員，並非上海流出人員。目前涉事造謠者中的2名造謠者身分已查實，還有5名造謠者正在核查中。