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大陸 大陸焦點 特派現場

保時捷「鬼切逼車」載有孕婦小車…叫囂：比你混得好！33秒影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

據《清流視頻》報導，大陸有網友5日爆料稱，開車帶孕婦妻子去醫院路上，由於在路口未讓行橫切硬要左轉的保時捷，保時捷車主之後多次惡意超車逼停，最後雙方停車爭執數分鐘。保時捷車主還叫囂，「你知道我是幹什麼的？（我）比你混得好，知道吧？」逼車期間，車內孕婦甚至害怕大叫。

攝影機畫面顯示，4月5日，13點20分左右，在江蘇某地一寬敞平坦的馬路上，當時路上的車輛並不是很多。一名男子因著急送孕婦到醫院就醫，在疾馳中趕路。而在一路口，一輛保時捷突然變道，從右側向左側直接橫切過來。影片顯示，保時捷車主變道很突然，而且也沒有打轉向燈。

▲保時捷追趕逼停載有孕婦車輛。（圖／翻攝自影片）

▲保時捷追趕逼停載有孕婦車輛。（圖／翻攝自影片）

當時兩車差點發生碰撞，不過雙方及時採取措施，並未發生危險。之後，保時捷開始多次惡意超車逼車。這時，男子在避讓同時，也是連續超車反擊。期間，車中的孕婦害怕大叫，「唉呦喂，你開慢一點啊。」

最終，保時捷將男子車輛逼停。車主下車叫囂，「你知道我是幹什麼的？」男子也憤怒回應，「我不管你是幹什麼的，我車裡有孕婦。」然後，雙方發生了激烈爭執。

接著，保時捷車主喊話男子，「知不知道我都玩車多少年了，你是不是要打架，還是要怎麼樣？不要以為我找不到你，我有車友群！」在紛爭中，保時捷車主還揚言，「（我）比你混得好，知道吧？」不過，雙方最後在警員的調解下已經達成和解。

網友看完影片氣炸怒罵，「他怎麼不用坦克開道」、「笑死，開豪車也掩蓋不了無知的氣息」、「這個保時捷車主是從動物園裡跑出來的嗎？」、「危險駕駛，尋釁滋事，還說都認識我的車，意即橫行已久，不知道具體是做什麼的」、「變道不打燈，轉彎不讓直行，惡意別車危險駕駛，和解？」。

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