上海超商女店長留守23天不撤！堅持供應物資「客人心疼求她回家」

▲李娜堅持不關店，獨自留守23天。（圖／翻攝《外灘TheBund》）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已超過一周，但其實早在3月初就已經有許多區域實施封閉管控，一間LAWSON便利商店的女店長李娜為供應附近居民生活物資，堅持不關店，以倉庫當床，只靠店內的便當及飯糰充飢，獨自留守了23天，直到店門口被貼上了封條，顧客又求她別再撐了，才「不得已」返家。

根據《外灘TheBund》報導，李娜現年32歲，擔任閔行區一間LAWSON便利商店的店長，她所住的區域3月9日就被封閉管控了，但為了讓便利商店運轉下去，持續給大家提供物資，決定留守不關店。

李娜表示，那天她跟往常一樣到店裡上班，突然接到小區通知，召回所有人員，實施封閉式管理，「居委會給我打了三四個電話催我回家，但我一直走不開，當時店裡有好多顧客在囤物資，大家都意識到疫情嚴峻，人心惶惶的。」

李娜提到，她在這家店做了兩年多，和周邊的居民太熟了，就像朋友，不停有人發訊息，問便利店會不會關門，還能不能來買東西，「大家都希望我這家店能開下去，我們這裡是學區，附近住了很多學生，他們正是長身體的時候，要喝牛奶、要營養均衡，有的還比較挑食，其實大人倒無所謂的，主要是為孩子考慮。」

李娜說，「我自己也是媽媽，很理解他們的感受，就想著乾脆住在店裡吧，能撐一天是一天，這種時候哪怕送幾個三明治也是好的。」

▼店裡沒有床，李娜只能睡在紙板上。

由於住家已經封控，李娜留守期間完全沒有辦法回家，23天都待在店裡，吃的都是便利商店的便當、飯糰、三明治，睡的只有倉庫裡面的幾片厚紙板，洗澡的問題更加艱難，由於沒有淋浴設備，她只能每天忙完之後在廁所「擦澡」。

直到4月1日浦西也開始實施封控，便利商店被官方貼上了封條之後，李娜都還想留守店內，她說，「如果這時候回家，小區還不知道什麼時候解封，萬一臨時通知開店怎麼辦呢？」

不過，附近居民得知此事後，實在看不下去，集體傳訊息拜託李娜回家，並再三保證家裡物資充足，李娜才「不得已」關店返家。

李娜說，雖然店關了，但還是每天訊息不斷，「經過了這些日子，大家早就變得像朋友一樣了，我到家第一時間就是報平安，有人牽掛的感覺很溫暖。」

▼直到店被貼上了封條，李娜才終於回家。