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大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇漁船17船員染疫　與外省（市）病例接觸...網秒懂「不能說的秘密」

▲江蘇鹽城,防疫,高速。（圖／CFP）

▲沈海高速公路上江蘇鹽城的防疫點。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇鹽城今（7）日通報，在集中隔離點發現3例核酸檢測陽性人員，其中2例為一艘返鹽漁船上的船員，截至目前，這艘漁船18名船員中已有17人核酸檢測陽性。值得注意的是，鹽城官方發出的通知稱，這起聚集性疫情是因船員接觸外省（市）病例所致。這也引起網友紛紛留言，「是不是那個地方？」；「是誰？我似乎懂了！」。

▲江蘇鹽城,防疫,高速。（圖／CFP）

▲江蘇鹽城透過鐵路運輸抗疫物資前往上海。（圖／CFP）

根據鹽城市疫情防控2022年第19號通告顯示，4月2日，我市在一艘返鹽漁船船員中發現15例核酸檢測陽性，本起聚集性疫情因船員接觸外省（市）病例所致；3月27日至30日，漁船在外市海域活動，船員曾與外省（市）三名客商（3月30日確診陽性）一同就餐。

疫情通報發出後，當地民眾紛紛在貼文處留言，「外省（市）？是不是那個地方」；「外省市，還用問是誰嗎？」；「外省是哪個省，不能說」；「地上和天上防護的都挺不錯的，可惜忘了水上」；「外省（市），新的的專屬名詞」。

據了解，大陸本輪疫情在上海及吉林最為嚴重，其後包括成都、南京等地，都有從上海前往當地而使得部分區域封控的情況發生，這也導致不少民眾將矛頭指向上海，甚至在網路上「拉仇恨」。對此，大陸官媒及知名媒體人也數次發文提醒，希望民眾能站在一起，共渡難關，避免情緒用語破壞團結抗疫的氣氛。

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