上海累計本土逾10萬　官方：繼續展開全市核酸、抗原檢測

▲上海今日進行再全民普篩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海6日通報新增本土感染者近2萬例，截至目前，本輪疫情累計報告陽性感染者逾10萬。上海市政府今日上午召開疫情防控工作新聞發布會宣布，7日，上海全市範圍內繼續展開核酸檢測或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控。

上海市疫情防控工作新聞發布會上午召開，會上通報，上海新增322例新冠肺炎本土確診病例和19660例本土無症狀感染者，均在閉環隔離管控和相關風險人群核酸篩查中發現。

上海繼4日宣布全市篩檢後，上海市健康委一級巡視員吳乾渝今日表示，「今天，我們在全市範圍內繼續展開核酸檢測或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控。」

針對生活物資難以抵達家門的現象，上海市副市長陳通回應，當前，上海抗疫攻堅戰到了最緊要的時刻，將全力以赴做好全市2500萬人民生活物資供應工作。下一步，官方將努力解決採配效率不高的問題、生活物資供應節點網點缺乏的問題、保供人力運力不足的問題和全力打擊價格違法行為。

陳通指出，將建立保供白名單，將嚴格落實疫情防控措施的批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等網點解封出來。同時，允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員，走出封控區，回到保供崗位。