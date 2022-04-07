瑞典國會團訪台4／12晉見蔡英文　總統府：歐洲友台力量正逐漸茁壯

▲瑞典國會議員團將訪台。（圖／翻攝總統府發言人臉書）



記者杜冠霖／台北報導

「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員訂10日至14日訪問台灣。訪團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，對此，外交部、總統府都表達誠摯歡迎。總統蔡英文也預計在4月12日上午，於總統府接見訪問團。

此次訪團成員包括：主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、康蕾德（Åsa Coenraads）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員，以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。



根據行程規劃，訪賓將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮的款宴。

對於瑞典國會訪團，總統府發言人張惇涵7日表示，總統府誠摯歡迎由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員及瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長率團來訪，蔡英文預計將在4月12日上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵說明，本次訪團成員另包括：瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

張惇涵表示，台灣與瑞典是理念相近的民主夥伴，今年2月，瑞典國會所進行的年度外交政策辯論，台灣議題即獲得跨黨派國會議員高度關注。此行為瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，具有重要意義，訪團多位成員也多次在國際社會力挺台灣。

張惇涵指出，歐洲議會於去年10月21日通過的「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，便是由此次訪團共同團長魏莫斯擔任決議案的起草人兼報告人。另一位訪團共同團長歐柏莉，以及一同訪台的副議長呂謝婷、議員魏馬可與艾勒斯，也都曾在瑞典國會積極為台灣發聲，謝必揚也曾就協助台灣的國際參與提出書面質詢。

張惇涵表示，訪團此行不僅凸顯民主夥伴間不遠千里的相互扶持力量，更展現瑞典的友台力量正在逐漸茁壯，更在歐洲議會獲得正面迴響。期盼透過此行的各領域深入交流，台灣與瑞典攜手合作，共同提升全球民主的韌性，也進一步深化台灣與瑞典及歐盟間的合作夥伴關係。

另外，外交部也表示，訪團成員並將與我國研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪我國文經建設。訪團全體團員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

外交部指出，瑞典國會於本年2月16日進行年度外交政策辯論，台灣議題獲跨黨派多位議員高度關切及熱烈討論。本次訪台的歐柏莉、呂謝婷、魏馬可及艾勒斯都曾在瑞典國會積極為我國發言；謝必揚並曾於就協助台灣參與國際組織提出書面質詢，充分顯示瑞典國會對民主台灣的友誼與高度支持。

歐洲議會於去年10月高票通過「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，訪團共同團長魏莫斯就是決議案的起草人兼報告人，外交部表示，這顯示瑞典友好台灣的力量在歐洲議會得到認同。

外交部指出，面臨複雜多變的國際局勢，台灣與瑞典始終是堅定且理念相近的夥伴，尤其在強化民主韌性及抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，雙方均期盼有進一步交流合作的機會。當今威權主義國家積極對外擴張，對全球民主、人權、法治等普世價值構成挑戰，瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，更能凸顯民主夥伴相互扶持、團結一致支持台灣的重大意義。