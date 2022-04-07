歐洲多國驅除俄羅斯外交官　外交部：殘酷屠殺平民令人髮指

▲烏克蘭首都基輔外圍的衛星城鎮布查（Bucha），在俄軍佔領期間發生大屠殺。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，在烏克蘭首都基輔外圍的衛星城鎮布查發現大批遭俄軍殺害的平民屍體後，包括義大利、西班牙、瑞典、丹麥等國相繼宣布驅逐多名俄羅斯外交人員。對此，外交部發言人歐江安7日在例行記者會答覆媒體提問表示，俄羅斯軍隊殘酷屠殺烏克蘭平民的做法令人髮指，不但違反國際法，也不容於文明世界。

俄羅斯軍隊在烏克蘭布查的暴行被揭露後，激起歐洲多國的新一波外交制裁行動，從4日到6日的3天內，已經有至少11國、共驅逐218名俄羅斯外交官和大使館人員，是近年最大規模。

歐江安今天表示，俄羅斯自今年2月24日發動軍事行動入侵烏克蘭，引發全球嚴重關切，我國政府也予以嚴厲譴責；尤其俄羅斯軍隊殘酷屠殺烏克蘭平民的做法令人髮指，不但違反國際法，也不容於文明世界，我國多次呼籲尊重烏國主權獨立及領土完整，以及反對以武力或脅迫方式片面改變現狀。

歐江安說明，外交部已募集超過新台幣9億4千萬（約3200萬美元）協助賑濟烏克蘭人民；此外也募集超過650噸的國人所捐的醫療物資。外交部已將我國人所捐物品、藥物及捐款透過鄰近國家提供給烏國難民或運送至烏國境內進行人道援助。

歐江安談及，我國政府也與民主陣營採取一致行動加入制裁俄羅斯的行列，並於本年4月6日發布聲明增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」共計57項出口管制品項；希望透過與國際社會的合作，共同協助烏克蘭及週邊地區儘速恢復和平與穩定。