新台灣模式抗疫　蘇貞昌：不追求全面清零、不放任病毒肆虐

記者陳家祥／台北報導

由於防疫管制的鬆綁，本土新冠肺炎疫情持續爆發，進入4月後確診數屢創新高。對此，行政院長蘇貞昌7日主持行政院會，聽取衛福部報告後指示「保存醫療量能」、「降低死亡或重症」2方向，並強調防疫策略以減災為目標，「不追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐式的共存」。

蘇貞昌表示，全球確診人數超過4.9億人，死亡達610萬人，鄰近國家如南韓單日確診超過28萬例；中國單日突破2萬、上海全區封城控管。國內這一週以來，本土確診數持續上升中，尤其剛經過4天的清明連假南來北往移動頻繁，未來一周需嚴密監測疫情發展趨勢。

蘇貞昌說，今年以來到現在本土確診超過2千例，其中只有5例是中重症，99.7%都是輕症或無症狀。現階段目標就是重症求清零，有效控管輕症，防疫策略以減災為目標，「不追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐式的共存」，而是在正常生活、積極防疫、穩健開放下，兼顧國家經濟與國人生計生活，有效達到疫情控管，這就是所謂「新台灣模式」。

因應下一階段的疫情變化，蘇貞昌也指示指揮中心朝2個方向努力，第一，保存醫療量能。持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者在醫院收治；無症狀及輕症確診者，則在加強版防疫旅館照護。

蘇貞昌說，目前專責跟負壓病床、集中檢疫所雖然分別還有6成6、4成5的空床率，但請衛福部要持續鼓勵縣市政府多開設加強型防疫旅館，讓社區輕症確診者盡可能在地收治，避免跨縣市移動增加醫療院所負擔。

蘇貞昌指出，為了兼顧實務需求與社區防疫安全，指揮中心已宣布自昨天起放寬居家隔離的措施，這也是為了讓集中檢疫所、防疫旅館的資源能夠做最有效利用。

第二，降低死亡或重症。蘇貞昌表示，抗病毒藥物是為了防止確診者病情惡化，為中重症所準備，台灣是亞洲第一個備齊2種口服藥物的國家。此外，提高疫苗施打率仍是持續努力目標，第一劑接種率已經到83.5%、第二劑78.5%、第三劑也超過5成，請指揮中心及地方政府持續提供誘因，特別是確診後重症風險較高的對象，都要盡可能鼓勵接種第三劑，強化保護力。

最後，蘇貞昌說，2月份出口值及外銷訂單，都創下歷年來同月新高，國人可以有更大的信心相信政府會持續強化防疫韌性，因應疫情發展隨時調整防疫措施，確保社會體替穩健運作、百工百業持續暢旺。現在台灣要走向防疫的新階段，中央、地方政府與民間全體國人一起努力，讓台灣逐步走向開放，經濟能發展，國人也都能平安。