日解除106國邊境管制無台灣　外交部揭原因：我方非嚴格管制對象

▲東京晴空塔（Tokyo Skytree）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

日本政府昨宣布自4/8零時起，解除美、英、法等106個國家的入境管制，但我國人質疑為何台灣未入列。對此，外交部今（7日）解釋，台灣本就未被列入日本的嚴格管制對象名單中，因此現行國人申請赴日本簽證的作法未受影響。外交部也透露，目前台日雙方刻正就儘速回復雙邊人員正常往來等事宜積極協商中。

日媒報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，考慮到各國疫情控制及疫苗接種狀況等，決定從4/8零時起解除106國的入境管制，其中在亞洲方面，有菲律賓、泰國、柬埔寨、印尼、馬來西亞、印度等，但未含台灣。

對於為何日本此次「解禁」未含台灣，外交部7日說明，上述106國雖解除入境管制措施，但目前以觀光事由入境日本仍不得免簽；而由於台灣原本就未被列入日本的嚴格管制對象名單之中，因此現行國人申請赴日本簽證的作法未受影響。

外交部強調，我國防疫有成，日本自2020年11月起已不再將台灣列為禁止入境日本的對象，且自2022年3月起日本又放寬受理我國人除觀光事由以外的赴日簽證申請。

另外，外交部也透露，目前台日雙方刻正就儘速回復雙邊人員正常往來等事宜積極協商中。

日解禁106國完整名單：

亞洲：孟加拉國、不丹、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶。

大洋洲：斐濟。

北美：加拿大、美國。

拉丁美洲和加勒比：阿根廷、安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼克、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福和尼維斯、蘇利南、千里達及托巴哥、烏拉圭、委內瑞拉。

歐洲：阿爾巴尼亞、安道爾、奧地利、亞塞拜然、比利時、克羅地亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、哈薩克、科索沃、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡，馬爾他、摩納哥、蒙特內哥羅、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、塔吉克、英國、烏茲別克、梵蒂岡。

中東：巴林、以色列、伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國。

非洲：波札那、維德角、模里西斯、摩洛哥、莫三比克、盧安達、塞席爾、突尼西亞。