桃園10大肇事熱點路段　市議員曝中壢區包辦4名

▲市議員謝美英指出，全長6.48公里的月桃路，雙向交通錐擺好擺滿！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市肇事熱點路段前10名，中壢區竟包辦了4名！市議員謝美英7日於市議會交通局工作報告，質詢交通局指出，桃園市交通意外事故在六都評比經常名列前茅，並被地方喻為：「交通事故件數，桃園再度衛冕六都之冠」。

謝美英說，最近，民眾向她反映，中壢區月桃路才完工啟用不久，目前的現況卻沿途擺滿交通錐。交通錐遇風移位、被吹倒，為了閃避交通錐不小心還會開到別的車道，非常危險。為了証明所言屬實，謝美英於議堂，播放長達二分鐘的影片，交通錐一路相隨，全長6.48公里的月桃路，雙向交通錐擺好擺滿！

謝美英說，桃園市肇事熱點路段前10名，中壢區就包辦了4名。主要交通意外路段為：新中北路、榮民路、榮民南路、新中北路二段。大家都很想知道，到底為什麼桃園的交通事故年年排第一？因此她質疑，像月桃路這段，新設人行道沿線三角錐一路相隨，是為了保護行人還是保護車子？交通局是否應該依專業判斷、協調處理？

她強調，當大家很努力在改善桃園交通，這種臨時性、很突兀的道路地上物，是不是適合這樣沿途設置，交通局有責任了解及說明。另外，沿途設置的還有防撞桿，路旁經常看到參差不齊、東倒西歪的防撞桿，設置標準為何？經常全倒的路段，是否代表該處是危險路口？若是危險路口，是否應該朝改善路口交通為優先，而非便宜行事，防撞桿設了又壞，壞了又設，公帑執行方面有沒有檢討空間？