3月31日起酒毒駕新法處罰即將上路施行　交通局發出6千通知書提醒

▲因應3月31日起酒毒駕新法處罰即將上路施行，台南市交通局發出6千通知書提醒切勿違規。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修法3月31日施行，累犯紀錄將從5年延長至10年，酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者得公布姓名、照片及違法事實，千萬不要酒駕以免成為榜上黑名單，失了荷包又失面子，台南市交通局特別針對近2年半以來約6000名酒駕違規受罰者寄發通知書，提醒並加強嚴禁酒駕宣導教育。

交通局長王銘德表示，新修正道交條例規定駕駛人若於10年內第2次酒（毒）駕，包括酒精濃度超過規定標準或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品、行經警方設置酒精測試檢定處所不停車接受稽查、拒絕接受測試檢定等，除了現行已有的加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照、道安講習外，新增公路主管機關得公布累犯姓名、照片及違法事實，請駕駛人勿輕易觸法，建議可利用「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」。

台南市交通事件裁決中心因應本次道路交通管理處罰條例第35條、第35條之1修正即將上路，已挑檔2019年7月1日至2022年2月28日期間，曾違反道路交通管理處罰條例第35條第1項至第5項，有關酒駕、拒測違規者名單約6000人（含行為地位於台南市轄區內，以及台南市民於外縣市違規者），將以平信郵寄通知，加強新法修正宣導，並提醒切勿酒駕，共同維持行車秩序及安全。

裁決中心指出，為有效遏阻酒（毒）駕的不當行為，強化公權力及彰顯維護公法上債權之決心，已與法務部行政執行署台南分署合作辦理酒（毒）駕罰鍰專案移送強制執行作業，迄今已專案移送近3000件。呼籲欠繳交通違規罰鍰義務人，切勿心存僥倖或置之不理，如有積欠交通違規罰鍰應儘速繳納，否則除需額外負擔逾期罰鍰及強制執行必要費用外，將面臨被強制執行扣押薪水、存款或遭查封拍賣房地產及車輛的窘境。