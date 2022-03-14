鹽海浪漫與歷史文化之旅　交通局與大台南公車故事館籲民眾體驗

▲台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦一系列的公車輕旅行活動，第4場次「大台南公車支線深度之旅—鹽海浪漫與歷史文化之旅」，歡迎深度旅遊體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內旅遊風氣漸盛，出遊不想煩惱塞車、停車，希望能有輕鬆具深度旅程，搭上公車可能是最好的選擇！台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦一系列的公車輕旅行活動，第4場次「大台南公車支線深度之旅—鹽海浪漫與歷史文化之旅」，暢遊大台南的鹽分地帶—學甲及北門，深度旅遊體驗要讓參與民眾都說讚！

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲認為公車是最貼近庶民生活的交通工具，特別指示交通局務必做好大眾運輸規劃，讓遊客能利用大台南公車進行出遊。而交通局與公車故事館舉辦一系列的公車輕旅行活動，前三場活動皆獲得相當大的迴響，也希望藉此鼓勵市民朋友多多使用公共運輸。

本次活動故事館相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「棕10」支線前往學甲，首先參觀學甲慈濟宮，慈濟宮為三級古蹟，是台灣保生大帝的開基祖廟，收藏著名的葉王交趾陶以及何金龍剪黏藝術等，極具歷史、文化及藝術價值；而學甲也以虱目魚產業聞名，市場中的虱目魚丸與虱目魚粥，吸引著各地美食饕客特地前來。

緊接著於學甲市場搭上大台南公車「藍1」支線，前往北門參觀台灣烏腳病醫療紀念館，紀念館係由原王金河醫師之"金河診所"於民國96年整建成立，裡頭收藏與烏腳病醫療有關的器材，也記載了早期台灣西南沿海地區醫生與病人與烏腳病博鬥的故事。

海風徐徐，北門市區充滿濃濃的鹽鄉風情，也有相當多的景點，其中北門遊客中心對鹽田與沿海城市有相當完整的介紹，浪漫的水晶教堂則是拍照打卡的好景點，而”錢來也＂商店也讓民眾憶起幼時的柑仔店歲月，走一趟北門可說是美景、懷舊及歷史人文一次滿足。

台南市公共運輸處表示，這次行程規劃及搭車資訊也會提供民眾作為參考，「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動獲得許多支持，未來也會規劃持續舉辦，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名喔，歡迎各位朋友密切注意並踴躍參加。