台南智慧路網更聰明　交通局展示成果

▲台南市交通局完成中西區智慧路網動態號誌系統的升級，進一步降低舊城區幹道壅塞情形，12日交通局於大台南交通中心發表建置成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市舊城區在假日的觀光交通壅塞問題，一直是市府重視的議題，市長黃偉哲上任後更積極導入AI辨識技術應用於交通策略管理，交通局完成中西區智慧路網動態號誌系統的升級，進一步降低舊城區幹道壅塞情形，12日交通局於大台南交通中心發表建置成果，同時展示大台南交通教育主題館的新增互動體驗設施。

市長黃偉哲表示，如何改善市區交通壅塞問題，一直是他上任以來的首要之務，在智慧交通中心啟用後，更時常提醒交通局應持續發揮智慧交通中心功能，加強路況監控及機動調整交通號誌，以帶給市民更即時、更全面的交通服務。

因此交通局耗時兩年，逐步針對中西區成功路以南、金華路以東、健康路以南以及北門路與大同路以西區域內14條易壅塞主要幹道，建置共計24組AI影像辨識設備、並導入雲端資訊蒐集與分析等技術，透過交通中心計算道路壅塞程度，並因應不同車流量自動調整號誌秒數。

市長黃偉哲指出，這套智慧路網系統經升級後變的更聰明了，能更自動、更即時、更全面的處理交通壅塞時段的交通疏導作為，有效降低道路壅塞，今年交通局將建構結合無人機空拍AI辨識模版，提升市府舉辦大型活動的交通疏運能力。

交通局長王銘德指出，新設動態號誌系統可透過車流偵測與分析運算，針對不同壅塞程度的車流量和車流組成，自動進行適當秒數調整，並新增壅塞告警功能，依據壅塞嚴重程度提出警示畫面，輔助交通中心監控人員偵測道路狀況，提升交通中心反應速度、加快道路車流紓解效率。

交通局表示，新設動態號誌系統經過實際測試，於第一期建置範圍（府前路以南、金華路以東、健康路以北與大同路以西）內，通過幹道所需之平均時間可節省5.4％；第二期建置範圍（成功路以南、金華路以東、府前路以北與北門路以西），通過幹道所需之平均時間則可節省達11.7％。

另外大台南交通教育主題館自2021年11月起開放散客預約參訪，本次對外發表的是3樓兒童駕駛體驗區的「超級電話亭」與「知識加油站」兩座新建互動設施，以及體驗區內的互動牆面，歡迎市民朋友踴躍預約參訪體驗。