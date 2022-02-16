台南鹽水蜂炮熱鬧開場　交通局無人機監控交通奏效

▲台南鹽水蜂炮於15日晚盛大舉行，交通局大台南智慧交通中心與市警局聯手維持交通車流順暢與維護人流安全，使蜂炮活動可順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南年度盛會鹽水蜂炮於15日晚盛大舉行，交通局大台南智慧交通中心於月津港燈節期間，即針對鹽水主要聯外道路，以及各停車場周邊加強壅塞監控，元宵節更出動無人機，居高臨下掌握整體交通狀況，市警局亦全力動員維持車流順暢與維護人流安全，使蜂炮活動可順利圓滿。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視月津港燈節期間鹽水交通問題，指示交通局應用智慧交通科技加強車流監控，並與現場警力合作，盡快疏導壅塞車流。

交通局長王銘德表示，鹽水蜂炮與月津港燈節車流主要由新營交流道經復興路進、離場，藉由無人機的應用可空拍完整進場動線，掌握交通瓶頸路段，並以號誌控制、車流導引及機動警力加強疏導等方式對症下藥，以提供遊客更順暢有序的交通環境。

王銘德說，智慧交通中心除利用鹽水市區及新營交流道周邊逾60處監視攝影機確認交通狀況外，亦以無人機全面監控主要動線復興路、南門路、信義路及月津路等路段壅塞情形，並彙整現場員警回報特殊事件，由中心遠端控制全線號誌燈號連鎖，另透過復興路上資訊可變標誌，顯示車流壅塞情形及停車場導引資訊，確保活動接駁車及遊客車輛有序行駛。