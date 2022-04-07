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阿扁因病停審阿珍孱弱請假　國務機要費纏訟16年未見終點　

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁今召開《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁與妻子吳淑珍等人所涉犯的國務機要費案，源於2006年間女子李慧芬爆料，她在北市住宿飯店的300萬元發票，被她的堂姊李碧君拿去交給吳淑珍核銷國務機要費，經當時高檢署查黑中心偵辦，揭發扁家所涉犯一系列弊案，其中龍潭購地案、台北101金融大樓公司前董事長陳敏薰買官案，以及與南港展覽館案已定讞，扁、珍夫妻各被依收賄等罪合併判刑20年，各併科罰金2.5億元與2億元，並沒收犯罪所得。

不過國務機要費案纏訟至今16年，仍在高院更二審審理中。吳淑珍是在2006年11月先被查黑中心起訴，陳水扁當時仍為現任總統，有刑事豁免權，直到2008年5月卸任後，檢方才開始對他偵辦，同年11月，阿扁到檢方應訊後被逮捕，被送進囚車前高舉上銬雙手讓媒體拍照，成為轟動國內外的歷史畫面。

檢方指控陳水扁與吳淑珍夫妻，透過當時部屬馬永成、林德訓、陳鎮慧與民間友人，涉嫌大量蒐集發票核銷國務機要費造假，發票名目包羅萬象，8年總統任期共詐領約1億元，起訴阿扁等人涉犯公務員侵占公有財物、公務員利用職務上之機會詐取財物等罪嫌，一審將這部分案情重判2人均無期徒刑、褫奪公權終身。

陳水扁始終全盤否認犯罪，還聲稱發票核銷國務機要費用於「甲君」所執行的「南線專案」等機密外交工作，結果被拆穿。在龍潭案等案定讞後，阿扁連同羈押與服刑共6年又40天，2015年1月獲准保外就醫，吳淑珍因身體孱弱，從未入監執行。阿扁在國務機要費審理時，聲稱國務機要費是「歷史共業」，是「最特別的特別費」。

阿扁的「歷史共業」說，引爆當時政壇追究中央與地方首長使用特別費有無違法的風暴，接替陳水扁擔任總統的馬英九，被綠營民代檢舉於擔任台北市長時涉用假發票核銷市長特別費，馬英九憤而於被起訴當天宣布參選總統，後來法院判馬英九無罪確定，馬在審理時提出「宋代公使錢」、「大水庫理論」等辯解，主張捐款支出大於特別費收入，至今仍是爭議話題。

陳水扁也要求比照馬英九的「大水庫理論」，主張自己核銷國務機要費沒有貪污犯意也沒有貪污行為，但他屢次請假不出庭，更以健康因素聲請停止審判。高院更二審收到醫療團隊出具的診斷證明，臚列阿扁有失智、漏尿等症狀，且「複雜難以控制」，儼然「整組壞了了」，因此於2016年4月20日裁定扁恢復健康能出庭前，他所涉案情停止審判。

阿扁不但在國務機要費更二審停止審判至今，還另有4案同樣被裁定停止審判，包括二次金改弊案及洗錢案高院更一審，2015年8月31日起停止審判，偽證案高院更一審，2014年1月28日起停止審判，以及北院審理陳敏薰買官案衍生的洗錢案，與阿扁涉侵占總統府公文案。

吳淑珍所涉的案情雖沒獲得停止審判，仍以提出診斷證明方式一再請假，加上夫妻倆在案件中互為證人，以致審理實質停擺。不過阿扁在保外就醫期間，多次不顧提醒，「踩紅線」出席公開政治性活動、四處趴趴走，二次金改案更二審法官2017年7月曾傳訊阿扁出庭，想查明他能否恢復審判，阿扁拒不出庭，並聲請法官迴避，結果不了了之。

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