三總包商A公發口罩自用轉賣　公務員趁機私吞2萬…6官商起訴

▲三總醫務行政員黃晶瑩涉貪包商識別證工本費遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

三軍總醫院的病患照顧服務外包商楊玉杰，涉嫌私吞政府無償發放的防疫口罩自用並轉賣，獲利2萬多元，去年遭檢察官指揮廉政署偵辦，發現除了楊涉詐欺取財外，還指示員工偽造勞保投保紀錄，而承辦相關外包工作的三總行政人員黃晶瑩，則是私吞包商識別證工本費2萬多元，涉案6名官商7日遭台北地檢署偵結起訴。

2020年新冠肺炎在全台爆發初期，衛生機關為使醫療人員有穩定的防疫物資供給，無償提供一般醫療口罩、外科口罩給醫療院所，其中負責「照顧服務員暨護理佐理員勞務外包」的三總醫務行政人員黃晶瑩，疑似便宜行事，將5萬多片口罩預先提供給包商惠明公司負責人楊玉杰，由楊視派遣狀況發放給需要的員工。

▲承攬三總照服員業務的包商楊玉杰涉嫌私吞政府無償口罩轉賣牟利。（資料照／記者游宗樺攝）

但廉政署接獲情資，楊疑似以每片5元代價，轉賣給本來可無償獲得口罩的員工，經檢察官指揮偵辦後發現，楊實際上把許多口罩帶回家自用，遇到有人有需求就低價售出，估計2年左右時間，不法獲利約2萬多元，此外，楊玉杰為了減少員工投保成本，還指示員工徐美玉等人，用影印變造的投保報表，向三總捏造已投保的假象。

除了包商A口罩，檢廉進一步偵辦還發現，三總會提供外包商員工進出用的識別證，若遺失或工期後未繳回，需支付每證500元的工本費，但承辦的黃晶瑩卻常已「預繳」名義，向包商預收款項，聲稱清算確認後再幫忙上繳三總，實際上錢都進了自己口袋，不法所得約2萬多元，檢察官調查後，將黃女依貪污罪嫌起訴，楊女和4名員工則依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。