快訊／陳水扁首曝光21項國務機要費支出　資助民運人士、美公關公司

▲前總統陳水扁今天上午親自主持國際記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，陳水扁7日上午親自主持國際記者會說明國務機要費案，直指特偵組當年以貪污1億453萬6390元為由起訴，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得，並首度公布21項餽贈支出細項，其中還包括資助中國大陸海外民運人士、贊助對台友好的美國國會議員競選經費，以及延續前總統李登輝任內「奉天專案」任務，以國務機要費委託美國公關公司對美外交工作。

陳水扁涉貪相關案件經併案及一、二、三審審理及發回，部分案件已判決確定，僅剩國務機要費及洗錢案，目前高院更二審中，扁則因健康因素保外就醫，6年前裁定停審至今。針對國務機要費案，上周五傳扁妻吳淑珍、兒陳致中、兒媳黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓 、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，但吳淑珍請假。

陳水扁今天上午親自舉行國際記者會表示，本來他打算把很多做過的事情、走過的路帶到墳墓裡，但是事與願違，他本不願意把這些事涉機密、影響國家重大的事情一五一十的呈現，「之前有些法官不願意去了解，也不願意開秘密庭進一步調查證據，因為他們已經未審先判，有了結論」，另願意調查的法官只能門關起來，媒體朋友也沒辦法來採訪，所以很多代號因為事涉機密寫不清楚，沒辦法說明白。

陳水扁表示，國務機要費案事隔16年，「很多人都忘掉了，包括阿扁本人也都忘掉了，但是情非得已，請原諒他選擇在4月7日這一天召開國際記者會，重點不在阿扁說什麼，而是接下來大家都有文字稿和電子檔，如果有任何疑義，歡迎各位能夠來提問，讓阿扁有機會面對大家，攤在陽光底下的國務機要費案就是長這樣子」。

陳水扁說，他為了國務機要費案被關押、上銬、被判決無期徒刑外加36年有期徒刑，「也可以改判全部無罪！天地差這麼多！」他說，特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴阿扁，但是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，因公支出大於因公收入，強調自身沒有不法所得。

陳水扁並首度公布21項機密外交與資助犒賞餽贈支出項目，包括委託美國公關公司進行對美外交工作、資助民主和平護台灣大遊行、委託外貿協會從事對日外交工作、資助中國大陸海外民運人士、贊助對台友好的美國國會議員競選經費、資助台灣禮敬活動、推動台美日三方定期意見交換合作工作、執行機密外交工作人員的相關費用、邀請美國總統柯林頓擔任顧問、資助台中清鎮寺修建、出訪友邦經費、資助中華文化復興總會、資助全民公投催生新憲大遊行活動、資助鄭南榕基金會、犒賞林錦昌及馬永成、餽贈施明德及資助施明德講座基金會、資助21世紀憲改聯盟、餽贈病中的陳定南慰問金、餽贈劉導結婚禮金、餽贈陳坤泰結婚禮金等案。

21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元：

1.F案3549萬5300元

2.資助326反反分裂國家法民主和平護臺灣大遊行2000萬元

3.J案1000萬元

4.W案330萬（美金9萬9703.95元）

5.D案330萬元（美金10萬元）

6.L案新台幣313萬500元（美金10萬元）

7.資助「臺灣禮敬」活動250萬元

8.S案200萬元

9.執行機密外交工作人員之相關費用162萬4572元

10.M案172萬6900元（美金5萬元）

11.資助台中清真寺之修建140萬元

12.FJ案62萬6100元（美金2萬元）

13.資助中華文化復興總會2099萬8638元

14.資助全民公投催生新憲大遊行1000萬元

15.資助鄭南榕基金會500萬元

16.犒賞林錦昌和馬永成500萬元

17.饋贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬元

18.資助21世紀憲改聯盟200萬元

19.饋贈病中的陳定南慰問金20萬元

20.饋贈劉導結婚禮金10萬元

21.饋贈陳坤泰結婚禮金10萬元