阿伯「躺汽車引擎蓋」！以為有人跳樓　真相曝光網嘆：車燈在泛淚





▲阿伯躺在汽車引擎蓋上。（圖／facebook／新靠北中華）

記者施怡妏／綜合報導

有的人喝醉後，會開始胡言亂語，有的東倒西吐，甚至直接當場睡著，有網友分享一張照片，一名男子躺在汽車的引擎蓋上，讓人誤以為是跳樓意外，仔細一看才發現，地上有一灘「嘔吐物」，原來是因為喝醉酒而發生的糗事，照片曝光後，不少人直呼「車主節哀」，「如果這是我的車，我一定跟他沒完沒了」。

「出事啦阿伯！」男大生在「Dcard」上發文，在「新靠北中華」臉書上看到有人貼出一張照片，只見一名穿著黑色背心及白襯衫的男子躺在汽車的引擎蓋，讓人誤以為是命案現場，原PO看到的第一眼還以為是學校有人跳樓，仔細一看後發現，原來是喝醉酒倒在車上。

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▲汽車旁有一灘嘔吐物。（圖／facebook／新靠北中華）

汽車輪胎旁有一灘嘔吐物，且車子的邊緣也有沾到一點，得知真相後原PO不小心笑了出來，「大家還有看過什麼奇葩喝醉的畫面？」照片曝光後，許多網友直呼「太誇張」，也好奇是喝了多少的酒，才會醉倒在汽車上，也有不少人替車主節哀，好奇當事人醒來之後，該如何向車主交代。

網友們紛紛留言表示，「那個車主應該笑不出來」、「我都聞到味道了」、「這個可以送進警局吧」、「是我的錯覺，還是車燈在泛淚」、「阿北：今天的床感覺特別冰涼」、「感覺那個量是三餐，真的好噁心喔」、「這種真的很沒品的說，不會喝就不要喝，何必喝成這樣」。