與確診學生同合唱團　竹市10歲童居隔第4天陰轉陽

▲新竹市今日新增一名居隔學童陰轉陽確診。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布新竹市新增1名確診個案，新竹市衛生局吳欣席局長說明，案24369（女）為日前公布案23263（關東國小學生）的匡列接觸者，PCR初採為陰性，居家隔離第4天通報發燒等症狀，就醫採檢後確診，該案無公共場所足跡，目前匡列42人進行PCR採檢及居家隔離。

吳欣席局長說明，案24369為10多歲女童，為案23263關東國小合唱社團同學，因居隔期間出現症狀、陰性轉陽性，因此無公共場所足跡，該案目前已在醫院治療中。衛生局匡列同住家人1人、同班同學36人、英文補習班5人，共42人進行PCR採驗、居家隔離。

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吳欣席局長表示，因應疫情變化，新竹市比照台北市、新北市、桃園市、高雄市規範，即日起本市醫院、長照、老福、身障、精神照護機構停止探病、探視。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

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