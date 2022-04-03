新竹縣今+15　護理師延伸+9都是住院病患！全院降載只出不進

▲新竹縣今日新增15例確診，多為護理師婚宴案延伸以及大潭電廠宿舍案延伸。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(3日)公布新竹縣新增15例新冠肺炎本土確診案例，其中台中婚宴延伸醫院群聚9例，皆為住院病患(因病況平時管制無法出院)，日前護理師案23409確診時已匡列採檢，昨陰轉陽；大潭電廠群聚延伸5例(4名泰國籍、1名本國籍)，皆在集中檢疫所居隔期間陰轉陽；最後則是屏東縣1名確診者之同住家人昨採檢陽性。醫院自3/30起即啟動感染管制措施，全院大規模消毒，分艙、分流、分區，只出不進，擴大匡列採檢並增加採檢頻率，疫調持續進行。

竹縣衛生局表示，台中婚宴群聚延伸竹縣某醫院群聚，今天新增9名住院病患確診(案24220、24370、24371、24373、24374、24375、24417、24418、24419，因病況平時住院就管制無法出院)，年齡分布54-65歲，8名男性、1名女性，CT值介於11.2-32.7間，於日前護理師案23409確診時皆已被匡列採檢(居隔期間陰轉陽2例、加強自主健康管理期間陰轉陽7例)，連同護理師案23409和病患案23875在內，共11人確診(14樓4人、15樓7人)

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫院自3/30起即啟動感染管制措施，進行整棟醫院大規模消毒，依感染管制措施分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載只出不進，同時針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率，第3、4、7、10天共4次PCR檢測，已規劃院內隔離安置措施，持續掌握中。除第一、二波已採檢246人外，昨再針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢共計216人，其中207人均為陰性，9人陽性(即今新增9例)，個案持續管理追蹤中。

▲縣府針對疫調足跡進行消毒。

大潭電廠群聚延伸今新增5例(4名泰國籍、1名本國籍)，於居隔期間第5天陰轉陽，初步對社區影響不大。大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工57人確診(共住77人，57人確診，包含泰國籍53人、本國籍4人)，非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共65人確診。

今天另新增一人確診，為案24328，為20多歲女性，是屏東縣案24016的非同住家人，已接種3劑疫苗，3/31喉嚨痛，昨上午安排採檢陽性CT值16.7，疫調後通知環保局及商家(5處)進行環境消毒、疫調、初步安排採檢40位，持續個案管理追蹤中。

案24328女性、29歲，為屏東縣案24016非同住家人，3/31有症狀喉嚨痛，已完成3劑疫苗，昨上午獲報安排採檢PCR陽性，CT值16.7，疫調後通知環保局及商家(5處)進行環境消毒、疫調，初步匡列採檢約40人，持續個案管理追蹤中。

▲今日新增15例中以護理師婚宴、大潭電廠延伸為多數。

另接獲轉報，桃園市確診者案23256於新竹縣新豐鄉有2處足跡，已完成環境消毒，初步安排6人採檢；屏東縣確診者案24331於新竹縣竹北市有3處足跡，均由清潔人員完成環境消毒，衛生局針對足跡重疊者有留實聯制電話者，共發送42筆簡訊如下，呼籲民眾若與確診者有足跡重疊，請至社區篩檢站免費篩檢。有症狀者請務必盡速至各大醫院就醫。

社區PCR免費採檢說明：

新竹縣連續6天(3/27、3/28、3/29、3/30、3/31、4/1、4/2)辦理共10場社區PCR免費採檢，累計1170人，1169人陰性，其中1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工)已轉介就醫。

衛生局說明，因應確診足跡，持續安排社區篩檢，大安醫院於4/3（日）晚上6時至9時在醫院急診室設社區篩檢站；新仁醫院於4/4（一）上午9時至12時在醫院急診室外設採檢亭。

►印度女返國前陰轉陽！ 竹縣本土+1、泰籍移工居隔中確診

►新竹市公布確診者足跡 草根廚房、長興釣蝦場入列



►快訊／新竹傳某醫院延伸+8、某國小延伸+1 市府：疫調中下午公布



►新竹市新增2名10歲學童確診 座位鄰近確診同學：居隔陰轉陽