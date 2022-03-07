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私立大學「學費最快回本」調查出爐！　這5校跌破想像有最高投報率

▲▼中華大學。（圖／取自中華大學官網）

▲中華大學在人文社會學群拿下最高投報率第一名。（圖／取自中華大學官網）

記者許展溢／台北報導

不少私立大學招生主打「畢業馬上有好工作」，只是比起公立，學生們就學貸款負擔重，到底要選擇哪間才有最高報酬率，調查顯示工程、資訊和商管學群第一名全是長庚大學拿下，法政學群中原大學，人文社會學群則是中華大學奪冠。

根據《遠見》調查報導，教育部最新統計，109學年度私立大學背學貸學生數超過18萬，是公立大學3.17倍，總貸款金額更高達158億，而選擇哪所私校，才能用低學費，換高起薪？篩選出各家私立大學畢業生起薪，逐一比對各校各學院與科系110學年度學雜費，換算「未來四年學費總額」，兩者相除，統計五大學群中最佳投資報酬率的校前5名。

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工程學群：長庚大學、淡江大學、中原大學、大同大學和輔仁大學。

資訊學群：長庚大學、中原大學、東吳大學、淡江大學和逢甲大學。

商管學群：長庚大學、中原大學、東吳大學、元智大學和輔仁大學。

法政學群：中原大學、銘傳大學、東吳大學、中國文化大學和東海大學。

人文社會學群：中華大學、銘傳大學、中原大學、東吳大學和逢甲大學。

▲▼中原大學宣布明年調薪4%。（圖／中原大學提供）

▲中原大學5類群中都有名次，法政學群則奪冠。（圖／中原大學提供）

調查說明，工程學程中，長庚是其他私校中起薪最高的，有3萬6500元，比起整體工學院起薪3萬1000元，多出5500元，且長庚工學院學費還是私立大學中最低，少了近1萬元，學費投資報酬率高達10.30％，是榜單中唯一投報率達雙位數的學校。

資訊學群整體畢業生起薪中位數3萬元，投報率前三名的長庚、中原、東吳資訊相關科系畢業生，起薪同為3萬5000元，3校「起薪溢價效應」都是5000元，而長庚每學期學費又比其他學校少近1萬元，再度顯現其「低學費、高起薪」的高投報率優勢。

商管學群調查前三名同樣是長庚、中原和東吳，畢業生起薪中位數為3萬元，東吳溢價效益最高，起薪高達3萬5000元，長庚雖說起薪溢價效益不如東吳，但有平實學費，成為該群投報率最高私校。法政學群整體起薪3萬元，只有東吳和中原高過3萬元，各有3萬2000元和3萬1000元，中原勝出關鍵就是，中原法學院走差異化路線，沒有其他學校法學院常見的法律系，只有非常應用導向的「財經法律學系」。

最後，人文社會學群調查顯示各校投報率相近，起薪溢價效益不高，只有中原、東吳起薪小漲1000元，其餘各校都和整體起薪一樣3萬元，而相對平實學費，同時拉高就讀投報率，新竹中華拿下投報率第一，銘傳大學奪亞軍，但為讓各校評比科系對等，未計入傳播學院。

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