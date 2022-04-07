▲▼ 一張議長票的重量　必須用一輩子的時間去背負！ 。

▲張晉婷首度公開說明跑票真相，面對所有指責和罵名。

【企劃特輯】

台灣地方自治史上，議長跑票並不罕見，幾乎每次選舉都會發生，然而2014年的新北市議長跑票事件，至今仍是迷霧重重。國民黨成功策反，拿下議長寶座，卻無人出面領功；議長選舉過程中賄選傳聞不斷，卻未見檢調有任何動作；而事件中的當事人，始終噤若寒蟬，沒人敢對外發言。

時隔八年，當事人之一的前新北市議員張晉婷，首度面對媒體，講述來龍去脈，還原事件始末。

●議員當選後，卻開始四處流亡

「是的，2014年議長選舉，我沒有投給民進黨」，張晉婷破題說道：「八年來，這件事始終是我心中的最痛。我必須向所有鄉親好朋友鄭重道歉！」

當年張晉婷由台聯提名，以第四高票連任新北市議員。加上她這一席次，民進黨在新北市議會剛好過半，原本全國都密切注意，泛綠能首次拿下新北議長，孰料投票前夕卻突然大翻盤。

「我不是傻瓜，我知道當我那一票投下去，我就成為歷史罪人，必須永遠背負罵名。」張晉婷說道：「當時，我是議員當選人，理應風光謝票，卻在當選後，隨即展開長達一個月的流亡生活。」

●國家機器與司法權力的雙重逼迫

說是「流亡生活」，並不誇張，張晉婷說：「選前檢調用賄選名義收押我幾位重要幹部，選後又有人放話要找到我，要讓我無法進議會投議長票。」賄選案在去（2021）年已經由最高法院判決無罪定讞，這也促使張晉婷願意在此時出來講述這段歷史。

「我原本也樂觀認為，只要挺過議長投票，我就可以勇敢地面對政治和司法的紛擾，因為我對自己的清白很有信心，然而，當時的執政黨卻不放過我，要對我的好友們下手。」選前三天，國民黨高層透過她的長輩友人帶話，要求她將議長票投給國民黨，否則將「擴大偵辦及收押範圍，身邊有更多人會因此被收押」。

「在那當下，我想到的是，我身邊的幹部好友們，他們的家庭和小孩要怎麼辦？這真的是我的軟肋。在國家機器、司法權力的威逼下，我屈服了。」張晉婷說：「我知道，當我投下那一張議長票，我就背棄了選民鄉親對我的付託，我也深刻體悟，一張選票的重量，是如此的沉重。」

●五千萬和家族事業子虛烏有，卻成為政敵的長期提款機？

記者追問：「當時有許多傳聞，包含國民黨用五千萬買收妳，以及用妳的家族事業做為威脅籌碼」，張晉婷說：「這都不是事實。如果有五千萬，檢調還不動作？我的家族事業，是合法經營的，我不僅不曾用議員職權去關切家族事業，反而是政敵每次都用家族事業來攻擊我。」

張晉婷說：「家族事業、議長跑票、五千萬等等，這些事情已經成為我的政敵的提款機，好像只要攻擊我這些議題，就可以拿到什麼政治紅利。」不想再被「打不還手」，讓政敵予取予求，因此張晉婷也在這次說分明。

●反省與道歉，持續投入地方弱勢的照顧工作

記者問到：「那次的議長投票，妳沒投給民進黨，但副議長似乎沒有跑票？」張晉婷說：「現在講這個似乎沒什麼意義，在議長投票上我確實做錯了，誠懇道歉和反省才是我現在最該做的。」

記者追問：「其他縣市議長跑票頻傳，跑票的人似乎現在仍位居要津，唯獨妳這個事件，始終被記住，會不會覺得不公平？」張晉婷笑笑說，其他人怎樣她不知道，她只關心未來要做什麼。

「持續投入弱勢家庭的照顧，例如夜光天使班已經開辦十年，以及捐贈復康巴士、醫療器材給相關單位等等，我長期持續投入地方公共事務」，張晉婷說：「和選舉無關，而是為了地方的發展，只要在地方持續深耕，這都是我一輩子的修行及考驗。」

▲雖已無公職身份，張晉婷仍長期投身地方弱勢扶助工作。