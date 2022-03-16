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社會 社會焦點 保障人權

開戰杰尼龜！「賽車教父」改裝車苦無測試場　彰化接手選定這條路

記者唐詠絮／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰爺，酸台灣「沒有快車」，不斷隔空交火、約戰，為了證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口名車決定高下，如今已經完工，卻苦於借不到道路測速，彰化縣議長謝典林得知後，已經得到田中鎮公所首肯，協調彰化高鐵站特區道路申請路權。

▲賽車教父廖老大臉書直播申請不到路權做路測。。（圖／翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

▲賽車教父廖老大臉書直播申請不到路權做路測。（圖／翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

▲彰化賽車節在彰化高鐵站舉辦。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化賽車節在彰化高鐵站舉辦。（圖／ETtoday資料照）

大陸抖音網紅杰爺自稱是資深奧迪職業玩家，擁有325萬粉絲追蹤，沒想到，近日因「台灣的車都不快？」一句話掀起兩地網友討論。對此，台灣賽車教父「廖老大」也隔空約戰，要與對方來一場0到400直線加速賽，讓不少台灣車友、粉絲紛紛力挺。

廖老大本名為廖志賢，是生產汽車零件的琦玉集團董事長，擁有30年賽車資歷，過去曾拿下無數大賽獎盃，退役後自己經營汽車零件廠，為車輛進行研發與改裝，而他自己的車庫內，至少也有超過15輛的千萬超跑。這次因大陸抖音網紅杰爺一句「台灣沒有快車」，讓他決定跳出來替台灣車界出口氣，向對方約戰，要跑一場0到400直線加速賽。

▲賽車教父廖老大臉書直播申請不到路權做路測。。（圖／翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

▲大陸抖音網紅杰爺酸「台灣的車都不快？」。（圖／翻攝自抖音／HG杰爺）

「廖老大」在直播指出，自費改裝進口名車已經接近完工，卻借不到測速道路，「他沒有輸、輸的是政府」，他發文給台中市政府，但也沒有下文，也感謝謝典林力挺，他最想借的是恆春機場、鹿港車測中心，這最適合，但恆春機場只接受靜態展示，最壞的打算，就是走封路一途。

往年彰化高鐵站特區曾出借舉辦賽車場地，受到全國的矚目，彰化縣議長謝典林得知此事後，昨天已經表態支持，今天已經進一步跟田中鎮公所協調；鎮長洪麗娜說，安全無虞、她全力配合這樣的路權申請，同時對「廖老大」喊話「加油、加油」。

▲彰化賽車節在彰化高鐵站舉辦。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化賽車節在彰化高鐵站舉辦。（圖／ETtoday資料照）

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