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誰獲利？誰受害？還原2014新北議長跑票真相

▲▼ 誰獲利？誰受害？還原2014新北議長跑票真相 。

▲2014年新北市議員選舉，張晉婷改披台聯戰袍高票當選議員，日後卻因官司纏身遭解職。

【企劃特輯】

面對年底大選，藍綠各自在許多縣市喊出「議會過半」口號，然而在台灣自治史上，議長選舉跑票早已不是新聞，各種「花式跑票」、「集體跑票」，層出不窮。這些跑票事件，或以脫黨、開除、和解等方式收尾，甚或判刑確定，唯獨2014年新北市的議長選舉，張晉婷的跑票事件，到今天仍舊疑團重重。

事件主角張晉婷，在時隔八年後打破沈默，首度對外說明此事件的始末，並且公開向支持者道歉，然而她也表示，到目前為止，仍有許多問題未被釐清，甚至連當事人都不瞭解其中內幕。

疑團一：誰是主謀？

2014年議員選舉，張晉婷以台聯徵召，連任新北市議員，當年綠營的議會席次剛好勝過藍營一席，只要張晉婷這票投綠，綠就篤定拿到議長。然而，在歷經兩輪議長投票後，藍營靠著同票抽籤，幸運拿下議長寶座。

對照當年的新聞報導，國民黨議長蔣根煌曾說：「『黨在運作』，他才能當選議長」；有民進黨議員也說：「國民黨司法介入」。回顧當時政局，馬英九總統因縣市長敗選辭任國民黨主席，國民黨處於權力真空狀態，有哪位「國民黨高層」有能力運作「黨機器」、「國家機器」甚至「司法權力」，進而影響議長投票？

再者，如張晉婷接受本刊專訪所說：「國民黨放話，以司法相逼她身邊幹部」，若真有此事，這個主謀者的政治和司法責任，更必須被追究與釐清。

疑團二：五千萬賄選傳聞，檢調卻毫無動作？

張晉婷在跑票前後，便傳出有「五千萬賄款」，為何司法機關毫無作為？同一時間發生的台南市議長賄選案，檢調不僅立即偵辦，議長李全教之後更因此入獄服刑。相較之下，新北議長跑票案，似乎被輕輕放過。

張晉婷極力澄清並無賄款，但政壇傳聞從未間斷，面對如此重大的政治案件，檢調為何不主動介入偵查，仍讓人無法理解。

疑團三：議長國民黨，副議長民進黨？

本案有一個有趣的地方，在張晉婷跑票後，國民黨拿下議長，副議長卻是民進黨勝出，而且民進黨副議長得票數多出議長兩票。這是否代表，藍營也有人跑票投綠？

疑團四：犯人只有張晉婷一人？

張晉婷在事件後，不僅被以「當選無效」剝奪議員資格，各方對她的指責批評，至今更從未中斷。八年過去，所有人都還記得「張晉婷跑票」，但大家也都忘了，有人藉由操作此次議長選舉，獲取政治利益，將民主代議政治玩弄於手中，卻完全規避人民責難，現在更可能位居要津，繼續謀劃著，在今年年底議長投票時，操作「誰是下一個張晉婷」。

過去幾次著名的跑票事件，最後大家都輕輕帶過，沒人認真檢討其中盤根錯節的問題，這次我們仔細檢視2014年張晉婷跑票事件，希望藉此讓年底議長選舉，不再出現惡質的政治操作。

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