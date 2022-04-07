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大陸 大陸焦點 特派現場

已婚男確診足跡曝！5天內「到女同事家8次」　她稱：來幫忙修水管

性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲大陸一名已婚確診男足跡曝光，卻被發現5天內出入女同事家8次。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸疫情爆發延燒，多個城市開始加強嚴控，山東淄博就發生一起離譜事件。一名保險公司的已婚高階主管近日確診後，被發現他的足跡在5天內進出了一名女同事家8次，導致女同事所住社區整區被封。為此，女同事解釋，主管是到她家來「修水管」，然而這個說法卻不被當地居民所接受，主管的妻子得知後，更是決定提出離婚。

綜合陸媒報導，這名34歳男子是當地一間保險分公司的高階主管，已娶妻生女。根據他的足跡顯示，他在3月23日到27日期間，多次前往當地社區「嘉怡城」，出現的時間從早到晚，甚至還曾在淩晨時分出入，經查，男子是到一名單身女同事的住家。

然而，男子事後確診，也因為他多次到訪嘉怡城社區，導致該社區必須被「封區」，許多住戶也在清晨時分被臨時通知，必須接受PCR檢測，不少居民為此相當不滿，紛紛抨擊女子是小三。

▲女子指出，主管是到家裡「幫忙修水管」。（圖／翻攝自光明日報）

▲女子指出，主管是到家裡「幫忙修水管」。（圖／翻攝自光明日報）

女子事後也在群組反擊，表示她是因家裡東西壞了，才讓主管到家裡來修，「我讓他多來修，我怕說出來你們多想，我考慮過足跡公開的結果，但是我和他本人並不知道自己是密切接觸者，是感染者；我們也沒有故意傳播。」對此，住戶則紛紛質疑「淩晨上門修東西？」、「還在狡辯，半夜來修？」、「5天來了8次修不好，就不要修了，找個專業的吧。」

報導指出，2人身分事後被網友搜出，遭受不小網路霸凌，男子妻子也決定提出離婚。不過也有網友認為，即使女子確實是第三者，男子婚內出軌，這也是他們的私事，2人都是疫情的受害者，社區居民沒有必要抨擊他們，好好和最辛苦的醫護人員配合，才能盡快度過風波。

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