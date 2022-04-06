連5天破百！他揭「沒大爆發」但有1危機　最怕這種群聚

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增216例本土，再創今年新高，也是連5天破百例。精神科醫師沈政男表示，新北這幾天總共社區篩檢陽性率為0.58，這代表疫情沒有大爆發，但有一個危機，目前新北居隔6000多人，管理壓力越來越沉重；現在大勢是新增群聚免不了，就怕複雜群聚，比如新北中和公寓群聚及基隆小吃店群聚。

沈政男在臉書說，台灣防疫已到了關鍵時刻，一場籃球打到最後10分鐘，目前100：10領先，絕對不能在最後10分鐘被弄成100：100，好像沒輸沒贏，然後跟對方一起去吃漢堡、喝可樂，說是比賽結束，恢復正常生活，若果如此，就是台灣防疫的大輸！

沈政男指出，5日新增最多是新北，超過90例，但只有5例是新增不明感染源案例，其他都是居隔中確診或陰轉陽；再看新北這幾天總共社區篩檢1萬多人，陽性率為0.58%，而且好多乃因足跡相關而主動受採，如果是一般民眾陽性率更低，這代表什麼？疫情沒有大爆發，目前仍是可控。

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沈政男提到，但有一個危機，目前新北居隔6000多人，管理壓力越來越沉重，還好一分隔離，可以減少十分擴散，這些努力很快就會獲得回報，反映在新增下降上。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男表示，然而，如果心頭沒有抓穩，一聽到好多人在喊，「什麼，喔，不必管傳播鏈！匡列不必那麼多！早晚要與病毒共存」，然後縱放接觸者，那麼很快地，疫情絕對會失控，大爆發就會如一些人所願到來。

「大爆發，每天幾萬人確診，最終幾百萬人確診」，沈政男想問，然後疫情就跟國外一樣結束，大家就可以在那邊脫口罩吃漢堡、喝可樂？歹勢，請問會死多少人？大家可以接受嗎？香港今年首季GDP預估是負成長，就因為疫情，請問台灣若大爆發，經濟會好嗎？

沈政男認為，要兼顧防疫與經濟，只有「不輕易放棄清零！所有傳播鏈都要努力圍堵」，更何況目前明明是可以圍堵的狀態；台北新增28例，其中有11例疫調中，必須加把勁，儘量把傳播鏈畫出來。

沈政男表示，所謂「如果決定共存，就可以匡列少一點」是錯誤的觀念！當案例只有20幾，就該努力匡列，不管多少接觸者都要匡列，因為疫調仍有餘裕，社區篩檢也要提升量能，以作為疫情背景值指標；基隆仍是30餘例，沒有增加，這代表什麼？Rt被壓在1左右。

▼5日新增216例本土。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，「我講一個概念，5天連續破百是什麼意思？病毒傳了將近兩個周期，新增仍是差不多，代表Rt值被壓在趨近1。原本從20多例增加到上百例，Rt值大於4，但疫調介入後已經壓到2以下，往1邁進。」

沈政男說，現在全台的Rt值，經他估算已經降到了1.7，而只要不超過2，疫情就不容易大爆發；桃園5日新增是不是下降了？電廠與舞蹈老師的傳播鏈已經停了下來，社區周一篩檢1000多人，陽性率是零，你看病毒至今無法大舉攻進桃園，就是防疫強韌度的展現，「怎麼會自己洞開門戶說，『喔，我們不疫調、不匡列了，病毒你趕快進來』！」

沈政男認為，其他縣市都只有零星群聚或案例，豈有不繼續疫調與匡列的道理？現在的大勢是新增群聚免不了，就怕複雜群聚，比如新北三峽學校群聚與中和公寓群聚，以及基隆小吃店群聚。

沈政男提到，高雄出現了「薩克斯風群聚」，一下子又新增7、8名確診者，而此一群聚乃這波疫情曝光後的新增群聚，代表即使疫調介入仍會發生，因此這類群聚以後就是會再發生；但另一個確定的狀況是，只要疫調及時介入，這些群聚就是可以被圍堵。

沈政男寫道，所以說，怎麼會認為疫情不能控制？只要不放棄疫調與匡列，就是可以控制！只要可以控制，就不必承受每日新增成千上萬的大爆發，「春節前後，是不是大家都以為要大爆發了？結果呢？關鍵時刻已經到來，心頭要抓穩！」