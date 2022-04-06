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本土+216為何不升級？　醫喊看看上海：封城日增1.3萬例

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增216例本土，再創今年新高。ICU醫師陳志金表示，有人一直在嚷嚷說「台灣疫情嚴峻」，為何不升級？為何不封城，「我們來看看對岸人口數和台灣差不多的上海」。

陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書說，目前，大部分的台灣人積極抗疫之外，仍然可以過著「趨近正常的生活」，出遊、聽演唱會。

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

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▲▼上海持續封城，還從其他省份調派醫療人員。（圖／CFP）

▲▼ 大陸疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

陳志金提到，上海以非常強烈的手段抗疫，自3/28起封城，採取「清零」政策，全城普篩，還從其他省份調派醫療人員，甚至解放軍前來支援，4/4單日確診病例1萬3354例，原本預計4/4要解封的，現在要延期了。

陳志金指出，兩地除了防疫政策不同，疫苗施打種類也不一樣（上海是科興、國藥，台灣是AZ、莫德納、BNT和高端），還有什麼其他的差異嗎？兩地未來疫情的發展，值得繼續觀察。

許多網友留言，「疫情嚴峻，怎麼一堆人在風景區玩樂，真的不要再搞笑了啦」、「我男友在上海外派中，真的毫無自由，說好的7+7，在隔離的第8天又被通知7+7，毫無止境，核酸每周驗。我覺得台灣人被強制隔離的話，會抗議無人權。」

▼陳志金製圖分享上海和台灣防疫現況。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」臉書）

（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」臉書）

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