清明連假爆近千例　名醫點出「在家照護」關鍵1物：避免延誤就醫

▲各界建議實施輕症在家照護。（資料圖／記者許靖騏攝）



記者崔子柔／綜合報導

4月以來每日新增破百例本土確診、累積共861例，昨（5）日更創下新增281例新高，各界紛紛關心醫療量能是否足夠，或需朝「輕症在家照護」發展，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，若實施在家照護，民眾就需透過血氧機分辨病程，避免延誤就醫。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，若單日新增破1500例確診，便將啟動輕症在家照護，會朝一人一戶或全家一起隔離的方向規畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中時新聞網》報導，黃高彬提到，民眾進行在家照護時須能清楚分辨病程，指揮中心要用最簡單的方式劃分出輕、中、重症，必要時須以血氧機輔助辨識，因此整備血氧機會是下一個課題。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前定義輕症為無咳嗽、喉嚨痛等併發症，中度則是有肺炎但不到嚴重程度，重度則是嚴重肺炎以上，而血氧濃度確實為評斷輕中重症的重要依據。

陳時中指出，國內醫療量能還未到頂，可持續加開，目前國內專責病房與負壓隔離病房共3854床，空床數2586，中央集中檢疫所有47家、6372床，但空床僅2665張，地方加強型防疫旅館僅2家、402床，空床數29。