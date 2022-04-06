單日破千例不遠！　專家：啟動「輕症在家」6規則要遵守

▲清明連假確診連爆破百，專家認為單日破1500例的日子不遠。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

本（4）月本土新增確診人數天天破百例，昨（5）日更創下216例新高，中央流行疫情指揮中心指出，若單日新增超過1500例，就會開始「輕症在家隔離」，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，單日破1500例的時間很快就會到來。

綜合《聯合報》報導，邱政洵表示，若一天新增1500例確診，可估算多少人處於潛伏期或無症狀，進而安排至集中檢疫所、防疫旅館或在家照顧，達到輕、重症分流。若確診者人數暴增，集中檢疫所或防疫旅館不敷使用，當然只能採取「在家照顧」，但Omicron傳播速度快，在家照護恐怕傳染給同住家人。

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台大公衛學院教授陳秀熙表示，輕症在家的方向是正確的，但建議先觀察至4月中，了解BA.2病毒株對家戶傳染力的影響，如果重症率高於韓國、澳洲，就不適合實施輕症在家隔離。

陳秀熙提到，若要推行輕症在家，必得有配套措施，像是一人一室、不得共用浴室、同住家人至少施打二劑疫苗、維持社交距離，在家也需戴上口罩、強制快篩自我監測等。

本土病例連日暴增，光是新北市居家隔離人數就高達6175人，市長侯友宜也向中央喊話，希望及早開放在家照護模式。根據指揮中心統計，目前全國專責和負壓病床共3854床 ，空床數2586床，空床率67.1%。