每日確診破萬別驚訝　醫：防疫措施會越來越鬆

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增216例本土，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，未來即使每日確診人數破千、破萬，仍然不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路 ，「無意外，防疫措施將越來越寬鬆，確診人數將越來越多，這是必經的道路」，指揮中心未來一定被罵到臭頭。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，本土新冠肺炎確定病例216人，創下近期新高，別忘了，周一和周二都還是連續假日期間，採檢量本來就比平日低，所以幾乎可以預期5日確定病例的數字不會是最高點，未來應該還有更高的數字。

謝宗學說，每天防疫記者會，都有記會跟隨某些市長反覆問，現在中央的防疫政策是清零還是與病毒共存，鬼打牆似地不斷詢問，明明說得很清楚，是「正常生活下的積極防疫」，不是清零也不是完全放任與病毒共存，其實就是他一直提到的「漸進式與病毒共存」的生活模式。

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▼謝宗學認為，指揮中心未來一定會被罵到臭頭。（圖／指揮中心提供）

謝宗學指出，他預測只有確診人數呈現指數型暴增，醫療量能無法承受時，才會再暫時緊縮社交活動；現在的戰略很清楚，儘量控制疫情規模緩步增加，讓醫療系統和民眾心理能逐步適應，處於到完全開放前的過渡期，減少疫情突然大幅度暴增時造成的傷亡。

「無意外，防疫措施將越來越寬鬆，確診人數將越來越多，這是必經的道路。」謝宗學認為，指揮中心未來一定會不斷遭受責罵和攻擊，開放的過程必然會造成染疫人數、重症人數和死亡人數持續增加，即使相較於其他國家是非常平穩的數字上升，絕對還是被罵到臭頭，沒有站在第一線承擔重責的人，反而變成最厲害的人，只要打嘴炮質疑，就彷彿自己很厲害可以得到聲量。

謝宗學提到，即使這兩年的防疫路程中間有許多顛簸，「但在我的眼中，我們的疫情指揮中心仍是全球頂尖專業防疫團隊之一，真心不覺得有任何其他團隊能做得更好。」

謝宗學說，未來即使每日確診人數破千、破萬，仍然不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路，「世界各國不是已經歷過就是正在經歷這個過程，我們只是走得比較緩慢，用更平穩的方式達到與病毒共存。」