7天本土炸1459例「台灣模範生殞落？」　網喊3關鍵：依舊世界頂尖

▲統計4月疫情共1459例確診。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（7）日本土飆382例，分布17縣市，其中新北就佔111例最多。對此，有網友好奇拋問，台灣疫情成功守了2年多，但國外都已漸漸解封與恢復正常生活，因此質疑「到底台灣的防疫是成功還是落後？」文章引發熱議，網友曝3關鍵「比死亡人數跟不自由度，還有商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧！」

事實上，台灣有防疫模範生的稱號，去年5月15日疫情大爆發，但我國只花了一個多月時間，就從高峰400多例確診能控制到百例以下，讓各國刮目相看。

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如今Omicron感染力強又難防，統計4月本土就有1459人確診，而陳時中坦言，未來一、兩個月是對抗疫情要最小心的時候，希望能緩坡向上，讓即時醫療量能與社會承載度都比較能夠接受的情況下，對社會影響性會比較小。

針對本土到底是要清零還是共存？陳時中首度回應，清零是不可能，「未來照著形式一步一步走，必然會跟病毒共存，這段時間就是努力控制疫情，控制不要讓它指數型的成長，那對於社會壓力會過於太大。」

▲陳時中回應，清零是不可能。（圖／ETtoday直播）



4月本土病例統計（截至今日共1459例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

對此，有網友在PTT的Gossiping板上以「台灣防疫到底如何」為標題質疑表示，如果看確診數字，台灣好像是世界模範生，成功的守了2年多，但如果看人民生活自由，其他國家已經陸續口罩解封，台灣又好像落後許多，「到底台灣的防疫是成功還是落後？」

文章底下網友卻反諷，「是世界跟不上台灣」、「疫苗買不到，守也守不好」、「跟棒球一樣，打完7局就各種暴投失誤然後比賽結束」、「前面打得很好，結果還是輸了嗎」。

不過有一票網友仍正面肯定，認為死亡數低，民眾生活依舊自由，以及倒閉商家也沒很慘烈，已經算是屌打各國了，「做得非常好了，2022年才讓你體驗到」、「一開始守得不錯，但不願意抬頭，太晚共存了」、「努力把衝擊降到最低了」、「比死亡人數跟不自由度，還有商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧」、「什麼叫不如早共存？撐到輕症多的Omicron，再共存也是很偉大的成就了，台灣幾乎躲過Delta，少死很多人，說不自由，台灣到現在也沒有真的封城，把人民關家裡過」。

▼不少網友力挺台灣防疫有成。（圖／翻攝PTT）