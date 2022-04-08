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潘文忠：全國139學校預防性停課　下週修正停課標準

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠。（資料照／記者許敏溶攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，全國超過百所學校採取停課措施，教育部長潘文忠8日上午赴立法院備詢前受訪說，目前共有139所學校採取預防性停課，教育部目前正在密集會商，希望下週能滾動式修正疫情停課標準，也會兼顧師生健康、學生受教權及家長照顧等面向。

潘文忠今天上午受訪時，被媒體問及針對疫情的停課標準，他回應，到昨天下午為止，全國總共有139所學校因為疫情採取預防性跟全面性停課，因應國家對於疫情防治的一些整體政策看法，教育部從連續假期後密切注意、蒐集地方政府及第一線工作同仁的意見，目前正密集會商，也會與指揮中心共同研商，希望在下週能夠滾動式修正疫情停課標準。

潘文忠說明，除了要注意師生的健康之外，也希望能夠兼顧學生學習權益，包含家長照顧孩子這方面，教育部會從多面向整理相關意見，再與指揮中心確認原來的防疫標準和指引，最後發布提供給各縣市學校作為防疫指引。

媒體追問，部分縣市已經自行宣布停課標準，是否有提前與中央溝通？潘文忠表示，教育部3月3日針對防疫指引做調整，將停課標準彈性放寬，因為疫情持續變動當中，原則上，會提供指引讓各地方政府、學校做為參考，如果因為區域性疫情，比較需要做進一步防治，教育部也會尊重地方的決定，但全國性的停課標準確實有必要做滾動修正，讓學校有所依循。

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