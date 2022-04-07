疫情延燒15縣市、139所園校停課　本土校園單日暴增72例

▲今天本土校園新增72例，首度連續兩天增加70例以上確診個案，造成全台15縣市、139所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天（7日）暴增382例本土個案，創下今年以來單日新高，各級學校確診個案也連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增73例確診個案，其中包括72例本土案例、1例境外移入，而本土新增72例，則是首度連續兩天增加超過70例，其中又以國小單日新增26例最多。

此外，教育部也在傍晚公布最新停課統計，教育部指出，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今天下午3時止，共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、139所園校，採取全校或部分班級停課，包括線上教學，139所園校當中，包括幼兒園15所、國小52校、國中13校、高級中等學校18校、大專校院41校。

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本土疫情持續升溫，今天新增382例本土個案，再創今年以來單日確診數新高記錄，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增79例確診個案創單日確診數新高紀錄，今天新增72例，首度連續兩天增加超過70例確診個案。

▲今天本土校園新增72例，首度連續兩天增加超過70例確診個案。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，本土確診數從昨天1126例，今天大增到1198例，新增72例，包括大專校院新增20例、高中11例、國中8例、小學26例、幼兒園7例，也讓本土確診總數逼近1200例，其中包括 307例為本土大專校院生，高中生192例、國中生162例、國小生387例，還有150例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增1例，為境外大專校院學生，確診總數來到624例，其中大專校院學生572例，境外移入高中生42例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。