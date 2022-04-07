校園疫情延燒14縣市　全台128所園校停課

▲校園疫情延燒14縣市，昨天全台共128所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，昨天（6日）暴增281例本土個案創今年新高，各級學校也紛紛爆發師生確診個案，根據教育部今天（7日）公布最新資料，受疫情影響，截至今早9時為止，全台共有14縣市、128所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小51校停課最多，其次為大專校院36校。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，昨天指揮中心公布新增281例本土個案，再創今年單日確診新高紀錄，校園也不例外，根據教育部昨天傍晚公布統計資料，截至昨天17時30分為止，各級學校暴增82例確診個案，其中包括79例本土案例、3例境外移入，而本土新增79例，再度改寫近一年單日新高紀錄，其中又以國小單日新增48例最多。

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▼校園疫情延燒14縣市，昨天全台共128所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

而隨著校園陸續傳出師生確診，各級學校也紛紛宣布停課或預防性停課，根據教育部校安通報系統統計，至今天上午9時最新統計資料，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市採全校或部分班級停課（包括含線上教學），而14縣市共有128所園校停課，包括幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校。