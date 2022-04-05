快訊／新北+91分佈「15行政區」　30歲女打完第三劑2天後確診

▲新北疫情0405。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布國內新增216例本土個案，另增65例境外移入。本土個案分佈12縣市，其中以新北市91例最多。新北市長侯友宜於15時召開記者會，他表示，這91例當中，5例為新增、72例居隔採檢陽性、14例居隔陰轉陽。

在個案分佈中，三峽區32人、中和區11人、板橋區11人、新莊區9人、樹林區7人、三重區6人、汐止區6人、鶯歌區2人、土城區1人五股區1人、永和區1人、淡水區1人、新店區1人、瑞芳區1人、蘆洲區1人。其中三峽相關案40人、中和相關案10人、基隆相關案12人、北市相關案10人、屏東相關案2人。

新增個案5人當中，案24766，女性，30多歲，4/1不舒服症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.3，居住地板橋區。案24864、24865為同住家人，妻子4/2不舒服症狀，兩人一同就醫採檢PCR均為陽性，居住地樹林區。案24864，男性，20多歲，Ct值14.76。案24565，女性，30多歲，Ct值12.16。

案24904，女性，30多歲，無業，3/31不舒服，4/3自行快篩陽性，就醫採檢PCR陽性，Ct值22，居住地板橋區。案24981，女性，30多歲，無業，4/1接種第三劑疫苗，4/3出現喉嚨痛症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.97，居住地三重區。