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單日＋1500在家隔離　醫喊：不可能！曝「超現實真相」

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（5）日新增216例本土確診，指揮官陳時中坦言，高峰期還沒到，並提出未來若一天超過1500人確診，可能啟動輕症者在家隔離。對此，北市聯合醫院醫師姜冠宇直呼，「輕症居家自我照顧一人一戶是不可能的」，他點出超現實真相，認為政府應提前提供民眾如何照顧自己的確診家人之SOP。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中透露啟動「輕症者在家隔離」時機點。（示意圖／記者湯興漢攝）

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陳時中今日公布整體醫療量能，目前專責及負壓隔離病床量能總共3854床，空床數2586、空床率67.1%；中央集中檢疫所47家、床位6372，空床數為2665、空床率41%；地方加強型防疫旅館為2家，總床數是402，空床數只有29，空床率為7.2%。

對於先前討論不排除確診輕症者可在家隔離的可能性，陳時中表示，未來如果一天超過1500人確診，可能就會啟動在家隔離。現在努力方向為輕重症分流，盡量讓輕症到集檢所及加強型防疫旅館，將醫院量能保留住；第二則是讓居隔及居檢者盡量返家執行，「在這樣的前提下，當然我們會訂定萬一輕症要回家相關SOP，不過都是漸進式，一步步往下走。」

▲▼浴室，洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabayＸ）

▲姜冠宇認為，大多數家庭沒有2戶以上房子可進行一人一戶自我照顧。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

針對此作法，姜冠宇醫師在粉專PO文直言，「輕症居家自我照顧『一人一戶』是不可能的！」由於台灣人口稠密，大多家庭都沒有2戶以上的房子，就算有1戶也未必有2個以上的廁所可使用。居家照護勢必要分艙分流以避免社區重複感染，但該如何執行，「建議指揮中心和政府相關衛生單位可以做手冊給民眾了」。

姜冠宇也補充，「有人質疑說疫情走2年怎麼還不知道怎麼照顧病人？」他則回應，「哇，好啊，你說說看不在醫院場域你怎麼居家照顧確診，社會上很多看修車都說修車簡單的吼。」並分享自己接觸過安寧家庭，即便出院前都交代過，但都要致電詢問醫師該怎麼做，「你真的都敢說你知道怎麼辦嗎？」

PO文底下有網友提問，「如果感染者無症狀或輕症，其他家人又都接種過三劑疫苗，是否就請全家人口罩隨時戴好，不共餐，衛浴設備使用後簡單消毒即可？」姜冠宇則強調「門把！」以及衣物處理，以上環節都很重要。此外，也有不少民眾對今日破200人確診感到憂心，他則喊話，「不用太擔心，這還是可接受的增加速度」。

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