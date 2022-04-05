　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕召開疫情記者會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

本土疫情大爆發，今天新增本土病例216例，其中台中新增5例本土確診個案，市長盧秀燕表示，案24998為18歲男性、僑泰中學學生，已接種2劑BNT疫苗，清明連假曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢。感染途徑清楚，由於高中生在連假期間沒有回到學校，所以學校、班級沒有風險，沒有停班、課必要性。

盧秀燕指出，這名僑泰中學學生，已接種2劑BNT疫苗，4月2日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月3日返回台中，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢；4月1至4月4日台中市足跡有底里修斯義式廚房、高鐵北上822班次、高鐵南下857班次、竣仁生鮮超市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，2例為案號23768的同住者，5歲以下小孩（案24793）及家中幫傭（案24794)；1例為30多歲女性（案24870），為案23765同辦公室同事；1例為40多歲男性（案24923），參加VVG喜宴；1例為18歲男性（案24998），北部旅遊與確診足跡重疊，均可初判感染來源。

台中市政府今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧市長表示，今天新增的5例本土確診，其中3例跟花蓮群聚感染有關，1例是VVG婚宴接觸者，另外1例是學生去北部遊玩與確診者足跡重疊，大致可初步判斷感染來源；此外，另有2例外縣市確診者有台中市足跡，已依SOP通知店家清消，請市民不要擔心。

盧秀燕指出，案24793與案23768是親子關係，案24794是家中幫傭（已接種3劑COVID-19疫苗），一家人3月27日至29日曾至花蓮旅遊，4月1日因案23768確診，採檢為陰性後居家隔離，4月3日小孩及幫傭出現發燒及喉嚨痛至醫院採檢後轉陽，因目前居家隔離，無新增公共足跡及接觸者，環保局也已於4月1日完成相關公共場域環境清消。

案24870為30多歲女性，是案23765（花蓮慈濟相關群聚案，40多歲男性）同辦公室同事，4月1日起居家辦公，4月2日出現喉嚨癢，4月4日居家快篩陽性，經就醫PCR陽性確診，醫院隔離治療中。目前共匡列家人3人居家隔離並採檢，公司同事共93人全數改列居家隔離。經疫調，足跡包括人嶼人札等早午餐、1%bakery、聚辣亭、7-11逢喜門市、7-11逢德門市、全家便利商店朝富店、蝦皮店到店(青海店)、新惠生醫院等，已通知業者清消。

案24923為40多歲男性，3月26日曾參加VVG喜宴，已接種2劑COVID-19疫苗，3月31日採檢為陰性後於彰化員林父母家居隔，4月4日出現發燒、流鼻水，由彰化衛生局安排採檢呈陽性，目前已於彰化住院隔離治療中，因早已匡列居家隔離，無新增足跡及接觸者。

此外，案24998經中部管制中心指揮官、中市衛生局等討論後，因可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。

盧秀燕提醒，另有2個外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若是有重疊者，應盡快去篩檢站採驗，保護好自己就是保護家人。

衛生局進一步說明，一名基隆市確診個案，足跡涉及台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館、大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站；另一名彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
快訊／侯友宜開第一槍！　輕症者「在宅照護」
快訊／三峽群聚+40！　某國小教師感染鏈累計破百個案
快訊／台中本土+5！　高中生連假上酒吧染疫
快訊／新北最新足跡曝！　板橋大遠百、林口outlet
快訊／高雄炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨入列
快訊／新北+91　分佈「15行政區」
快訊／陳時中：每天1500人確診　啟動「在家隔離」
快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！　連5天同家便當店內用
LIVE／新北+91今年新高　侯友宜最新說明
快訊／花蓮海量足跡曝！　多家酒吧、知名觀光區入列
快訊／前台大醫許願　陳時中公布「全台陽性率」！
快訊／連假出遊潮疫情大爆發？　陳時中回應了
收假前炸216例！　網見「1情況」狂抖：禁內用嗎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈！林姿妙：在居隔陰轉陽

快訊／高雄＋9炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨都入列

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫　足跡有東琉線碼頭

快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！確診者連5日中午便當店內用

5天竄796例！網號召「禁內用還可省電」　陳時中：不打算加嚴管制

本土疫情燒！陳時中曝「國內新冠藥物庫存量」：採購計畫準備中

LIVE／基隆再+33！　林右昌隔離結束最新記者會說明

快訊／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈！林姿妙：在居隔陰轉陽

快訊／高雄＋9炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨都入列

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫　足跡有東琉線碼頭

快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！確診者連5日中午便當店內用

5天竄796例！網號召「禁內用還可省電」　陳時中：不打算加嚴管制

本土疫情燒！陳時中曝「國內新冠藥物庫存量」：採購計畫準備中

LIVE／基隆再+33！　林右昌隔離結束最新記者會說明

快訊／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

人妻付頭期、婚宴錢　老公每月拖繳房貸！網點1關鍵「是我早跑了」

快訊／Omicron傳太快！　侯友宜開第一槍：輕症者「在宅照護」

玩真的！馬斯克「持股9.2%」成推特最大股東　超過聯合創辦人

快訊／三峽群聚+40！　某國小教師感染鏈累計破百個案

俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

澳媒報葛萊美卻在「BTS V嘴上加病毒噴飛特效」　挨批種族歧視僅刪文

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

只賣3個半小時！南京排隊水煎包藏肉汁小驚喜　韭菜版香氣更犯規

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

生活熱門新聞

本土今+216　另增65例境外

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

「最美高中生」長大了！一組海邊照引騷動

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

3星座4月破大財　第2名「受不了誘惑亂買」

點名2縣市　醫許願「這東西」：拜託你們了

他曬小黃卡「4格疫苗全蓋滿」　網見接種組合驚呆

快訊／新竹市1國中老師確診　全校停課10日

更多熱門

相關新聞

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈

今（5）日本土暴增216例，其中宜蘭有3明確診者。宜蘭縣長林姿妙召開記者回說明，一名是昨日的案24731，另兩名也是舞蹈教室的傳播鏈，包括案24884是未滿10歲女童、案24978是舞蹈班學生的家長，值得注意的是，還有一位確診者未立案，同樣是舞蹈班的家長。

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫

快訊／新北+91分佈「15行政區」　30歲女打完第三劑2天後確診

快訊／新北+91分佈「15行政區」　30歲女打完第三劑2天後確診

新竹市足跡曝光　便當店、竹蓮市場入列

新竹市足跡曝光　便當店、竹蓮市場入列

關鍵字：

盧秀燕疫情確診

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面