快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

▲盧秀燕召開疫情記者會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

本土疫情大爆發，今天新增本土病例216例，其中台中新增5例本土確診個案，市長盧秀燕表示，案24998為18歲男性、僑泰中學學生，已接種2劑BNT疫苗，清明連假曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢。感染途徑清楚，由於高中生在連假期間沒有回到學校，所以學校、班級沒有風險，沒有停班、課必要性。

盧秀燕指出，這名僑泰中學學生，已接種2劑BNT疫苗，4月2日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月3日返回台中，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢；4月1至4月4日台中市足跡有底里修斯義式廚房、高鐵北上822班次、高鐵南下857班次、竣仁生鮮超市。

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另外，2例為案號23768的同住者，5歲以下小孩（案24793）及家中幫傭（案24794)；1例為30多歲女性（案24870），為案23765同辦公室同事；1例為40多歲男性（案24923），參加VVG喜宴；1例為18歲男性（案24998），北部旅遊與確診足跡重疊，均可初判感染來源。

台中市政府今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧市長表示，今天新增的5例本土確診，其中3例跟花蓮群聚感染有關，1例是VVG婚宴接觸者，另外1例是學生去北部遊玩與確診者足跡重疊，大致可初步判斷感染來源；此外，另有2例外縣市確診者有台中市足跡，已依SOP通知店家清消，請市民不要擔心。

盧秀燕指出，案24793與案23768是親子關係，案24794是家中幫傭（已接種3劑COVID-19疫苗），一家人3月27日至29日曾至花蓮旅遊，4月1日因案23768確診，採檢為陰性後居家隔離，4月3日小孩及幫傭出現發燒及喉嚨痛至醫院採檢後轉陽，因目前居家隔離，無新增公共足跡及接觸者，環保局也已於4月1日完成相關公共場域環境清消。

案24870為30多歲女性，是案23765（花蓮慈濟相關群聚案，40多歲男性）同辦公室同事，4月1日起居家辦公，4月2日出現喉嚨癢，4月4日居家快篩陽性，經就醫PCR陽性確診，醫院隔離治療中。目前共匡列家人3人居家隔離並採檢，公司同事共93人全數改列居家隔離。經疫調，足跡包括人嶼人札等早午餐、1%bakery、聚辣亭、7-11逢喜門市、7-11逢德門市、全家便利商店朝富店、蝦皮店到店(青海店)、新惠生醫院等，已通知業者清消。

案24923為40多歲男性，3月26日曾參加VVG喜宴，已接種2劑COVID-19疫苗，3月31日採檢為陰性後於彰化員林父母家居隔，4月4日出現發燒、流鼻水，由彰化衛生局安排採檢呈陽性，目前已於彰化住院隔離治療中，因早已匡列居家隔離，無新增足跡及接觸者。

此外，案24998經中部管制中心指揮官、中市衛生局等討論後，因可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。

盧秀燕提醒，另有2個外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若是有重疊者，應盡快去篩檢站採驗，保護好自己就是保護家人。

衛生局進一步說明，一名基隆市確診個案，足跡涉及台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館、大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站；另一名彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。